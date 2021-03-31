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【確診大廈】西營盤均益大廈第3期同層向兩單位有人染疫　袁國勇穿保護衣到場視察【多圖】

社會 19:07 2021/03/31

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西營盤均益大廈第三期再有居民確診新冠肺炎。（曾秋文攝）

本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，患者居西營盤均益大廈第三期B座，樓下同座向單位早前亦有一家人確診。衞生署工袁國作人員﹑衞生防護中心傳染病處主任張竹君﹑政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（31日）傍晚先後到均益大廈第三期視察，調查患者的感染是否涉及環境因素，包括袁國勇在內等人更穿上了保護衣進入大廈。

點擊圖片即睇現場情況：

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張竹君今日在疫情記者會上表示，患者是一名25歲男子，感染源頭不明，其居所同座向樓下單位一家三口曾於3月中確診，3月17日當晚亦已封區強制檢測，患者當時曾檢測呈陰性，現時事隔10多日之後，該廈需再接受強制檢測。

她稱，中心都擔心大廈仍有患者處於潛伏期，及有環境因素影響，故派員到場了解；而患者於砵蘭街46-52號一物業管理公司擔任文職，3月29日有流鼻水症狀，當日最後上班。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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