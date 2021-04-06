【愛美麗狂想曲】陳瀅疫情下花6位數往返加拿大　Jeannie只為多陪婆婆：值得的

▲ 較早前從加拿大返港工作的陳瀅（Jeannie）分享疫情下出國遇上的困難及感受。

TVB劇《愛美麗狂想曲》雲集李佳芯、譚凱琪、姚嘉妮、林凱恩等多位美女小花，劇中Man爆的小勇由陳瀅（Jeannie）飾演，與對手娘娘腔的唐仁（蕭正楠飾）形成強烈對比。

較早前從加拿大返港工作的陳瀅接受TOPick專訪，分享疫情下出國遇上的困難及感受。

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每年風月不改去探婆婆的Jeannie透露：「這次回溫哥華是帶滿3件行李過去，之後是3件空的行李回來，因只要我有能力，我便很想去令別人開心。我買了衣服給婆婆，及買了很多禮物給她。」

疫情下出國困難重重，Jeannie也有掙扎過是否回去，「回來後需要隔離21天，機票貴了，隔離的酒店一點也不便宜。」

她坦言：「離開期間曾經有不開心，有報導指我回溫哥華是吃喝玩樂，周圍走不戴口罩，看見這些新聞有少許生氣。因為我覺得想給開心及正能量給大家看，但其實我付出的又有誰在意。」

Jeannie續指：「背後其實是成本很貴，而且我花了很多時間，每次回去，在那邊需要隔離兩星期，返港又隔離三星期。」

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去年兩度在疫情下飛往加拿大探望婆婆，Jeannie分享：「我飛了兩次，年頭一次年尾一次，一年內我隔離了近3個月。失去了3個月陪伴家人的時間，但得來的卻是別人的批評。」她指：「大家只看在那段時間去玩，卻看不到我也用了一半時間去了隔離。」

為見家人不怕花錢和時間

縱然回家之旅所費不菲，而且隔離的時間不短，但Jeannie謂：「當然是值得，因為回去就是為了陪伴家人及與家人見面。」

她也有為此掙扎過，「起初知道價錢及隔離時間那麼長，也有猶疑過是否回去，還是多等待一下，但最後仍是很想見家人，覺得一切是值得的。」她笑言：「花了很多錢，一次已經6位數字，所以近日都不會用太多錢。」

在加拿大長大的Jeannie從小開始由婆婆照顧，她曾說：「因為父母都不在加拿大，由婆婆接手照顧我，她基本上就如媽媽一樣。」

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難忘跟婆婆的情誼

Jeannie於大學時回流返港當模特兒，後當演員正式發展演藝事業。她憶述：「從小到大在溫哥華長大，沒親友在港，一切由零開始，自己找地方租住、學懂如何去獨立。」

她指跟婆婆關係殊深：「當年她照顧我時年紀已漸大，而且又不懂得英文，但她在溫哥華時常送我上學，且陪我出席家長會。婆婆放棄了很多自己的時間及自由去照顧我，所以很感激她！」

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Jeannie形容自己是婆婆的心肝寶具：「每次回到溫哥華都像公主或小姐般，其實是很不應該，但她定必會煲湯、煮飯給我，但她已92歲了，仍然這樣做。」她十分感恩說：「如果沒有她的照顧，我不能想像陳瀅會是怎樣，因為我現有很多想法，都是由她影響我。」

孝順的Jeannie數年前一擲港幣7位數字的首期在加拿大置業，現居香港的她以婆婆為先：「自己的心願就是想孝順她，很想婆婆覺得安心，作出（置業）決定並非單純想成為業主，而是盡孝心去令婆婆有個安定的心情，這是我最開心。」

▲ 陳瀅十分孝順。（梁樂欣 攝）

化妝：Vanessa Wong

髮型：Larry Ho@aveda ilcolpo

場地：六公館

記者：梁樂欣

同場加映：蔡思貝專訪