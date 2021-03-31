【機場暴動】機場衝突警員拔槍示警　兩男認暴動判監45個月

▲ 前年8月機場發生衝突事件，4名被告今於區域法院就暴動等罪被判監。(經濟日報資料圖片)

香港國際機場於2019年8月發生反修例示威，期間1名警務人員遇襲致一度拔槍示警。其中2名男子涉在10名示威者包圍警員時，將行李手推車推向警員及打警員背部，早前承認暴動罪，今（31日）於區域法院各被判監45個月，另外2名男子就非法集結罪各被判監13個月。法官判刑時指，警員作為公職人員，執勤時並不討好，故法庭不會同情襲警的人，而本案發生在機場，比街頭更為嚴重，影響機場聲譽，屬加刑因素。

涉案4名被告依次為邱文勁（30歲；社區主任）、葉文亮（23歲；技工）、高穎康（25歲；廚師）及麥幸雄（24歲；清潔工人）。案發於2019年8月13日，邱及葉早前承認與當天參與暴動；高及麥則否認參與非法集結，經審訊後被定罪。

法官郭啟安今判刑時指，不會就反修例案件背後的政治因素作出裁決，而案發時示威者曾包圍警員，有被告暴力拍打警車，及後一名到場增援的警員誤撞一名女子，警員隨即被圍毆，以寡敵眾，首兩名被告邱文勁及葉文亮投擲雜物等，破壞社會安寧，兩人有共同目的，故不會被分開考慮。

法官稱警員當時需拔槍才能制止襲擊的人，否則後果堪虞。法官認為警員執勤時並不討好，故法庭不會同情襲警的人。

法官又指本案令機場受阻，有警員受襲擊，破壞了機場的聲譽，令外地訪客來港意慾減低，以4年9個月為起點考慮首兩名被告的判刑，案發於機場而上調刑期，患過度活躍症的次被告明知自己情緒容易衝動，仍到示威現場，故不會就此獲減刑，首兩名被告均認罪，扣減刑期後判兩人監禁45個月。

至於犯案時間較早的第3被告高穎康及第4被告麥幸雄，法官認為雖然2人犯案與其他示威者不同，但亦與之後發生的事一脈相承，須一併考慮。被告沒有直接參與損毀警車，但有必要為其他人行為負共同刑責，兩人攻擊警車，其威嚇性及侮辱性行為令事件情緒升溫，從之後發生的襲警事件可見。

法官指第4被告麥幸雄曾指責警員將他帶返警署時有不當對待，但法庭無就此事真假作出裁決，故不會因此減刑，考慮到事件在機場發生，加刑2個月，判兩人監禁13個月。

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記者：林欣樂