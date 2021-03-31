【選舉制度】港府解說政改方案　商界稱助改善營商環境

▲ 中華廠商聯合會代表今日聽取政府解說。（政府新聞處）

全國人大常委會昨日修改《基本法》附件一及附件二，港府官員分批約見業界作解說，包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華。多個商會代表稱支持選舉改革，認為能夠改善營商，而且增加中資代表有其代表性。

未來的立法會增設商界（第三）界別，但會由香港中國企業協會選出，而選舉委員會中的中資代表也有所增加。

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，選舉制度改革有助減少爭拗，能夠集中處理民生，改善營商環境，又認為中資及港資同樣能代表香港，而且香港的中資企業數目增加，是應該有其聲音。

副會長黃家和則提到，工商界在選委會的議席有所減少，但同時增加了中小企數目，能夠起平衡作用，認為是可以接受。

中華總商會會長袁武亦認為，改動有利營商環境，令社會變得平穩，不覺得會削弱商界影響力。他續指，中資在港所聘用的員工數目不少，在港貢獻大，認同中資應該在立法會中佔一席。

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記者：陳宛彤