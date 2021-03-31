【覆核獲批】古洞收地特惠賠償銳減　建生國際提覆核勝訴須重新計算

▲ 就古洞收地特惠賠償大減，建生國際申司法覆核勝訴。(經濟日報資料圖片)

政府2016年引《土地收回條例》收回霍英東家族及建生國際（0224）1幅位於古洞北土地，建生國際旗下公司早前入稟高等法院申請司法覆核，指政府計算賠償金時未有計算整片土地面積，使特惠賠償金由逾1.5億元減至僅3,000萬元。高等法院今（31日）頒下判詞，批准司法覆核申請，撤銷地政總署署長原決定，及頒令地政總署署長重新計算賠償金額。

原告豪遠有限公司，答辯人為地政總署署長。高等法院法官今午頒下判詞，指答辯人於計算涉事土地的特惠賠償金時，僅計算了整片土地面積的20%，答辯人指有關計算方式是基於涉事土地的建築覆蓋率限制為20%，惟根據所有呈堂資料，沒有任何證據顯示涉事土地有建築覆蓋率限制。

判詞續指，答辯人一方提出根據地政總署1991年的1份內部指引，計算特惠賠償金時，應該用建築用地計算。惟根據地政總署過去17宗收地個案，雖然14宗是以建築用地率去計算特惠賠償金，卻有3宗並非以建築用地率去計算，而答辯人一方亦未能透露原因。

判詞又指，即使根據1991年的內部指引，以建築用地去計算特惠賠償金，亦須將其餘用地視作農業用地，並計算相應特惠賠償金，惟答辯人一方卻指其餘用地須有農業或園藝用途的限制，才可視為農業用地，法官指對此不能理解。

法官在判詞中指，認為答辯人在處理涉事土地時，違背及曲解了相關政策，遂批准司法覆核申請，撤銷地政總署原來決定，及頒令答辯人須依照判詞內容，重新計算賠償金額；法官另向原告批出全額訟費。

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記者：王仁昌