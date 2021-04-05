【等一個擁抱】李璧琦曾自責令父母不和　Becky從不快童年經歷悟夫妻之道

▲ Becky曾將父母不和原因攬上身。

由李璧琦（Becky）、陳友和龔柯允主演的電影《等一個擁抱》，陳友在片中飾演一個曾拋妻棄女的爸爸，後來患上腦退化症，與女兒重拾父女情懷。任片中女主角的李璧琦直言，電影《等一個擁抱》猶如她自己的人生寫照。

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▲ Becky也有照顧腦退化症病人的經驗。（電影《等一個擁抱》劇照）

婆婆患腦退化症

現實中，與李璧琦同住的婆婆在離世前同樣患上腦退化症，經常不見東西會冤枉別人，令當時仍是小學生的Becky吃了很多「死貓」。

因此令Becky形成據理力爭的性格：「小時候又不懂得排解，會覺得很委屈，變得有點憤世嫉俗。因為我感到不公，所以對很多事都抱不平，造成喜歡講道理直到別人認同才罷休，而自己是不知道的。」

直到長大回望過去，Becky才懂得體諒每個人的生活也有不容易的地方：「家人在共同經歷婆婆患上腦退化的事，很難有一個人可跳出來解決大家的情緒，我聽最多的話就是：『她老忘記了，你不要這般上心。』而這句話是火上加油的，所以友哥（陳友）的角色很特別，將腦退化演繹得可愛一點。」

▲ 與Becky同住的婆婆在離世前同樣患上腦退化症。（鄭嘉瑤 攝）

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電影寫照人生

當Becky稱接過《等一個擁抱》劇本時，整個人都在發抖，因為片中妹妹為音樂很堅持不放棄，很像現實生活的自己：「小時候一直比賽、希望讀音樂到最終做了很多不同的音樂和比賽，到今日仍在音樂路上發展，而這感覺是非常熟悉的。」

在Becky 10歲左右，爸爸離開了家庭，而電影中的陳友也是在孩子10歲時離家出走：「一看劇本，也大約知有甚麼對白，因為角色的堅持、衝動、憤怒，我完全能感受。」

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海洋公園陰影

Becky回憶，小時候的自己和當時很多孩子一樣渴望去海洋公園，曾有次父母承諾她默書100分便一家人到海洋公園玩。於是Becky努力考取100分，但卻反變成Becky一輩子的陰影。

往事一一湧上心頭的Becky說：「那天回家開始計劃星期日去完教會，便可到海洋公園。但到了星期天，去完教會回家後，爸爸仍未準備出去，氣氛也開始有點不對路，很快爸爸媽媽已吵得不可開交，後來媽媽從房間衝到洗手間反鎖自己，我只能聽著媽媽從洗手間內傳出的哭喊聲不斷拍門。」

▲ Becky靠分享走出陰霾。（鄭嘉瑤 攝）

後來Becky的爸爸也奪門而出，整個氣氛非常可怕，有時Becky會自問：「如果當時不去海洋公園，是不是就不會吵架？從那天開始我再也沒用成績去兌換任何東西，因為不知道自然的願望會不會加速父母有更多不和。」

以前的Becky不會明白父母吵架的重點是甚麼，更把這些記憶收在內心深處的一個盒，而這「盒子」從沒打開過，甚至說服自己「盒子」不存在。

單親孩子被迫長大

從前Becky以為自己是肩負化解家庭矛盾的人，加上單親家庭一定有很多困難，而自己和家人的性格都是「不吵架、不大聲、不說話」，所以令大家沒辦法真正地溝通，是彼此性格上的弱點。

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單親的環境令Becky習慣將事情獨攬，後來Becky開始學習和別人分享平安的時候，才懂得處理從前的傷痛：「長大後回望過去是有所不同，雖然了解當年實質發生的事情，但接觸愈多，才知自己原來是擔任不起『和事佬』的角色。如果將所有事情攬上身，根本重得不能走下去。」

Becky認為小時候的對錯是分明的，但今天的她知道沒有人是全對或全錯，也令她對自己的婚姻有所領悟：「要多和伴侶溝通，堅守走到盡頭的承諾。」

同場加映：黃建東訪問

Haircut：Simon @ leighton aveda

記者：鄭嘉瑤