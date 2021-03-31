海洋公園水上樂園舉行招聘會　首日有60人到現場應徵

▲ 海洋公園今日舉行招聘日，聘請水上樂園員工。（陳永康攝）

海洋公園水上樂園目標在今年夏季開幕，公園今日（31日）舉行招聘會，招聘約400名水上樂園員工。海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，今日有約60人到現場應徵，形容反應正面，復活節假期後會繼續舉辦招聘活動。而有應徵的畢業生表示旅遊業競爭大較難找工作，但對自己獲聘有信心。

海洋公園今日起至4月底舉行招聘會，招聘約400名水上樂園員工，包括水上設施營運部、保安、救護和遊客服務等部門的職位。

國際主題樂園及項目管理高級文憑畢業生張先生到場應徵「水上安全見習員」職位。他表示，自己曾在海洋公園實習當服務大使，加上海洋公園為兒時回憶，故希望加入公園。他說旅遊業提供職位不多，感到競爭大，難較找工作，但不擔心行業會低迷，相信疫情會改善。他又對今日的表現有信心，相信能夠獲聘。

▲ 國際主題樂園及項目管理高級文憑畢業生張先生到場應徵「水上安全見習員」職位。（陳永康攝）

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，今日有約60人到現場應徵，形容反應正面。被問到水上樂園預計招聘400人，今日只有60人到場，他指今日的招聘日只是開始（kick off），樂園在復活節假期後會繼續舉辦招聘活動，相信整個4月都會因聘人而非常繁忙。

至於聘人條件，余柏逸強調希望聘請享受歡樂、樂於服務的員工，樂園並非聘請專業泳手，只要應徵者有熱情，具備特質，並通過游泳測試，即使無持有拯溺資格都可獲聘，樂園會在訓練期內協助員工獲得所需資格。

▲ 海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）表示，今日有約60人到現場應徵，形容反應正面。

海洋公園在財困下仍然招聘400人營運水上樂園，余柏逸強調自己有20多年營運水上樂園的經驗，比較其他樂園，聘請人數並非異常（not unusual number），又相信本港的水上樂園有吸引力令遊客重返，會是一個可行的經營模式。

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記者：徐紹軒