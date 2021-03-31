【靚太安樂窩】藝術漆VS乳膠漆VS牆紙大不同　用藝術漆自家設計特色牆無難度

▲ 絲絨效果的藝術漆。（圖片來源：codeco）

愈來愈多人親手為住宅大改造，裝修後特別有成功感！如想令平凡牆壁變身視覺焦點，則可以設計特色牆。藝術漆易打理，只需單做油漆工序，變可創造出特色牆，因此受到想為住宅「輕裝修」的戶主歡迎。為大家講解藝術漆、乳膠漆及牆紙的分別！

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什麼是藝術漆

藝術漆是近年新興的油漆，起源於歐洲，英文為 artistic coating。顧名思義，其特別之處是能做出與別不同的質地和花紋，例如絲絨、雲石、水泥、金屬等效果，令牆身化作一幅藝術品。

藝術漆VS乳膠漆VS牆紙

藝術漆、乳膠漆、牆紙，都屬於油漆工序的施工範圍，由油漆師傅負責操刀，所以十分適合趕時間的業主。

雖然有個「漆」字，不過藝術漆的施工方法與一般的油漆並不相同，每一款花紋都要用到獨特的工具，但工序尚算簡單，油漆師傅只要接受基本訓練 (通常由油漆品牌提供)，很快便上手，一般人想DIY也可以。和乳膠漆一樣，藝術漆是水性配方，毒性低、較環保。

除了藝術漆，近年也多了人用牆紙來設計特色牆，某些款式的藝術漆和牆紙效果其實頗為相似 (例如絲絨效果)，其他款式則不然。要比較的話，牆紙的花紋變化應該更多，但缺點是會有駁口和防潮較差。

藝術漆 乳膠漆 牆紙 通常施工範圍 一、兩幅牆 全屋 不限 顏色選擇 多 最多 多 質感、花紋變化 多 最少 最多 價錢 較貴 較便宜 差異大 防潮 佳 佳 一般 有駁口 否 否 是 所有師傅識做 要先受簡短訓練 是 是

藝術漆施工工序

1. 剷底、髹防潮油及批灰

這些步驟和普通乳膠漆的前期準備工作一樣。

2. 髹專用底漆

底漆需加適量水稀釋，均勻地塗上一層。專用底漆能防止水氣從牆體內滲出，同時增加面漆附著力，強化面漆性能和壽命。

3. 待2小時後，便可以正式開始髹藝術漆

藝術漆要先以專用攪拌棒攪勻；不同藝術漆用要不同工具和手法。

4. 以「立邦米蘭諾藝術漆－絲絨效果」為例，所需額外工具和手法如下：

專用工具

專用刮板

豬鬃刷

上油手法

油掃要先從牆面邊角開始，以十字交叉的手法掃出紋路。

用專用膠刮油漆至平坦貼服。

只需塗上一層面漆就已足夠，自然風乾需24小時。

要一氣呵成塗藝術漆，以免油漆乾透難以改變紋路。避免有駁口位，影響整體效果

成本

藝術油漆的成本較一般乳膠漆貴，加上巧師傅的手勢和技術，不是每一個油漆師傳都會這種施工手法，故此人工亦需付更多。

油漆類別 藝術漆 乳膠漆 價錢(一井) 約 $12,500 約 $2,500

*一井相等於100平方呎；價錢只包髹面油人工及材料費，不包剷底、批灰。

以上資料由好師傅裝修平台提供，標題及部分內容經編輯修改，原文請【按此】

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責任編輯：王芷瑩