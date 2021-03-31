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 【煽動文字罪】譚得志涉煽動文字等罪　質疑區院有否司法管轄權處理案件

社會 19:16 2021/03/31

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譚得志被控發表煽動文字等罪，案件今於區域法院提訊。(經濟日報資料圖片)

人民力量副主席譚得志（快必）涉於去年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「五大訴求，缺一不可」等不同口號，被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等共14罪，案件今（31日）於區域法院再訊。辯方今指，根據相關條例，發表煽動文字罪行只能呈上高等法院原訟庭處理，區域法院並無司法管核權處理本案。法官押後至4月9日就此法律爭議作出裁決。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪以及煽惑他人參與未經批准集結等6項控罪。

案件今於區域法院再訊，在《港區國安法》指定法官陳廣池席前處理。辯方指，發表煽動文字罪行屬於可公訴罪行，而且屬於《裁判官條例》附表2所規限的罪行，只能呈上高等法院原訟庭處理，區域法院並無司法管核權處理。

但控方則指，被告的其他控罪有部分不受該條例所限，故可以在區域法院處理，不一定要呈上原訟庭處理。

法官將案件押後至4月9日再訊，屆時會先裁定區域法院是否有權處理本案，再決定是否可以處理控方終止聆訊的申請。

譚被指於2020年1月，在大埔呼籲市民參與未經批准遊行集結。譚另被指於同年3月至7月在各區擺街站時叫「光復香港，世代革命」等口號，被控發表煽動文字罪，並於期間舉行或召集未經批准集結，以及在公眾地方擾亂秩序。

譚另被控於同年7月4日，在旺角與不知名人士串謀發表煽動文字，即意圖引起憎恨、藐視香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促使改變其他在香港依法制定的事項，引起香港居民的不滿或離叛，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的文字。

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記者：林欣樂

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