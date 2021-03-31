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課程發展議會提高中4科核心科優化方案　教育局指歡迎建議會盡快公布相關詳情

社會 19:23 2021/03/31

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教育局對課程發展議會的建議表示歡迎。（資料圖片）

課程發展議會與考評局公開考試委員會今日（31日）通過高中4科核心科目的優化方案，預計可釋放約100至250小時，其中通識教育科會改名為公民與社會發展科。

通識科將改名「公民與社會發展科」，課程發展議會倡9月中四級起推行，詳情即看：【下一頁】

教育局回覆查詢時表示，歡迎課程發展議會的建議，會盡快公布優化高中四個核心科目的詳情。 

課程發展議會建議，中國語文科及英國語文科主要精簡、整合必修和選修部分，以及減少公開評核試卷數目或優化試卷設計；數學科不涉及課程和考評的改動，學校可讓部分學生只修讀數學科必修部分的「基礎課題」及部分「非基礎課題」，並把延伸部分的課堂納入於常規時間表內。通識教育科會改名為公民與社會發展科，仍屬必修必考，但不設校本評核，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，並會為學生提供前往內地學習機會。

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記者：黃悅晴　

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