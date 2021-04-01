中學生創作珍貴物種保育大使成海洋公園限定角色　纜車、紀念品上出沒至4月11日

▲ 海洋公園正在舉行保育嘉年華，中學生莊容（左起）、費愷澄和黃思睿為珍貴物種綠海龜、金裳鳳蝶和鹿角珊瑚設計了動物保育大使角色，奪得角色組別的冠軍。（陳永康攝）

海洋公園正在舉行保育嘉年華，3名中學生為珍貴物種綠海龜、金裳鳳蝶和鹿角珊瑚設計了動物保育大使角色，奪得角色組別的冠軍。她們的作品即日起至4月11日期間，除了會在海洋公園內展出，又會成為公園纜車的特別設計，並會印製在公園紀念品包括環保袋、杯、T恤上。

海洋公園在3月31日至4月11日舉行「Chill級保育嘉年華」，活動內其中一個節目為動物保育大使角色設計比賽，徵集市民為珍貴物種綠海龜、金裳鳳蝶和鹿角珊瑚設計角色。來自德望學校的中二生費愷澄、聖保祿中學中四生莊容及黃思睿，分別獲得中學組綠海龜組、鹿角珊瑚組和金裳鳳蝶組的冠軍。

▲ 同學的作品至4月11日期間，除了會在海洋公園內展出，又會成為公園纜車的特別設計，並會印製在公園紀念品包括環保袋、杯、T恤上。（陳永康攝）

費愷澄設計的是愛冒險的綠海龜隊長角色，手持代表領導者的水晶權杖，並有定位功能，每年夏季帶領綠海龜到香港的海灘產卵。隊長的性格勇敢和友善，旅途過程結識到不同的海洋生物，會讓牠們進入珠子，掛在肩帶上，帶到深海以外參觀陸上的環境。

▲ 費愷澄設計的是愛冒險的綠海龜隊長角色。（陳永康攝）

莊容所設計的鹿角珊瑚角色以藍色為主，表情悲傷孤獨，是因為珊瑚在水中不會動，很少人會留意，故希望引起同情。而角色平常會抱住黃色的朋友蟲黃藻，但如果朋友消失的話牠會哭，甚至會白化，具體地形容了珊瑚和蟲黃藻的共生關係。

黃思睿設計的金裳鳳蝶角色則像個活潑女孩，手中捧著花朵就象徵蝴蝶喜愛花的習性。黃同學指，她在活動中學習到金裳鳳蝶經常被收藏家捉住做成標本，角色的翅膀綁上繃帶，就是因為牠曾被襲擊，幸運地逃出所致。

▲ 莊容所設計的鹿角珊瑚角色以藍色為主，表情悲傷孤獨。（陳永康攝）

費愷澄表示，參加活動前她對於動物認識不多，「雖然見過龜，但唔識分呢啲海龜、呢啲巴西龜」，現時則知道原來部分海龜面臨滅絕，而原因是人類製造太多膠垃圾流出海洋。她的生活習慣都有所改變，「自己每日都會隨身帶一個環保袋，也會帶飲品袋，買飲品時就不需要膠袋盛載。」

黃思睿就指，從前真的很少注意環保習慣，但在活動講座中見到海龜被膠吸管插住鼻的相片，覺得應該減少使用塑膠，現時外出都會自備可清洗的金屬飲管。

▲ 黃思睿設計的金裳鳳蝶角色則像個活潑女孩。（陳永康攝）

活動中51名大專生獲選擔任「Chill級保育大使」，設計攤位遊戲推動保育，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒