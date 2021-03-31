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【新冠疫苗】輝瑞稱其疫苗對12至15歲青少年百分百有效　冀最快下學年之前可為學生進行接種

社會 20:53 2021/03/31

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輝瑞藥廠今（31日）宣布，其疫苗對12至15歲青少年有效率達100%（istock）

輝瑞藥廠今日（31日）發表研究報告，指其與BioNtech藥廠合作研發的新冠疫苗對12至15歲青少年百分之百有效（demonstrated 100% efficacy），並計劃將新疫苗數據提交給美國食品及藥物管理局，冀可在下學年之前為青少年進行疫苗接種。

是次研究共有2,260名12至15歲青少年參與，1,131名參與者為疫苗接種組，另外1,129名參與者則為安慰劑組。研究結果顯示，疫苗接種組未有出現確診，而安慰劑組則有18宗確診個案，反映疫苗有著很強的免疫原性（demonstrating strong immunogenicity）。

報告亦提到，16至25歲的參與者亦有出現類似與成年人接種疫苖的副作用，惟未有說明出現甚麼副作用。

輝瑞在報告中表示，計劃將新疫苗數據提交給美國食品級藥物管理局以得到緊急使用批准，將疫苗使用範圍擴展至12至15歲青年；相關數據亦會進行科學同行評審。報告中亦提到，輝瑞會繼續監察參與者及提供長期保護。

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記者：曾卓鋒

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