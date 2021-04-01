大學生任海洋公園保育大使　製攤位助遊人了解動物保育

▲ 中大地球系統科學系三年級生鄧智杰（右）、中大城市研究學系四年級生許嘉欣（左）獲選擔任「Chill級保育大使」。（陳永康攝）

海洋公園在3月31日至4月11日舉行「Chill級保育嘉年華」，活動中51名大專生獲選擔任「Chill級保育大使」，並設計了不同攤位，助海洋公園的遊客了解動物保育的知識。其中兩名參加的大學生都說自己習慣有所改變，亦將保育、教育的工作納入未來出路考量中。

中大地球系統科學系三年級生鄧智杰設計的攤位為「逃出氣候迷陣」，是一條簡單的迷宮，大使會向參加者詢問有關珍貴物種的選擇題，參加者選好答案後就可控制遙控車穿過迷宮，走到相應答案的終點，大使又會向答錯的參加者解釋，教育正確的動物知識。

至於中大城市研究學系四年級生許嘉欣設計的攤位，則是簡單的拋球遊戲，問題多是關於蝴蝶的基本知識，如蝶和蛾的分別等，配合附近的攤位，就能教育參加者珍貴物種金裳鳳蝶的知識。

▲ 鄧智杰設計的攤位為「逃出氣候迷陣」，讓參加者玩遙控車時認識保育工作。（陳永康攝）

鄧智杰表示，自己是中大賽馬會氣候變化博物館的學生大使，負責向參觀人士作導賞，有日看見海洋公園活動的宣傳，就希望學習更多保育上的教育技巧，好讓他回到博物館運用所學。此外，他說自己學科較多著重於氣候變化如何影響環境，「想詳細啲知道環境如何喺生物層面造成影響」，如珊瑚原來最直接受海洋變暖、酸雨影響，因而白化。

他續指，自己在活動中除了學到知識，行為都有所改變，「原來太陽油中的成分即使很微量，都會對珊瑚造成傷害，現在我防曬時盡量不用太陽油，改穿長袖衫等『物理性防曬』。」而他外賣也盡量帶同自己的飯盒，以減少耗用發泡膠盒，雖然家人嫌麻煩不願意做，但他也以健康理由，「發泡膠可能含致癌物質」，說服家人改變習慣。

▲ 許嘉欣設計的攤位則是簡單的拋球遊戲，教育參加者蝴蝶的知識。（陳永康攝）

至於許嘉欣就說，自己一直以來都害怕昆蟲，包括蝴蝶，現在了解過蝴蝶後，反而變得喜愛，在街上看到更會研究蝴蝶的物種，分辨是蝴蝶還是飛蛾等。而就讀城市研究的她表示，活動令她思考將來從事NGO的保育、環境工作的可能性，又說就算將來繼續走城市規劃的道路，也希望工作時能夠平衡發展和環境的重要。

3名中學生設計保育大使角色，並在海洋公園內展出，印上公園紀念品上，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒