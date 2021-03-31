【通識改革】劉智鵬：通識改名「公民與社會發展科」非避免跟國民教育撞名　「當代世界」主題內容再濃縮

▲ 高中通識科將改名「公民與社會發展科」。（資料圖片）

面臨重大改革的高中通識科將改名「公民與社會發展科」，課程發展議會今日（3月31日）宣布通過4個高中核心科目優化方案，通識科改名後仍屬必修必考，但不設校本評核（即獨立專題探究），課程以香港、國家和當代世界3個主題為核心內容，並會為學生提供前往內地學習機會，期望在2021／22學年於中四級起推行。教育局表示歡迎有關建議，會盡快公布優化4個核心科的詳情。

重新冠名科目委員會主席劉智鵬透露，參考本月初的學校問卷結果，「公民與社會發展科」是他記憶中最多人選擇的名稱，故未有建議採用其他名稱；據教育局早前向中學發出的問卷，共提供5個擬名，除獲採納的新名，亦包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與文化科」及「社會教育科」。

對於被指疑避免跟2012年擱置的「德育及國民教育科」混淆、撞名，劉智鵬稱難免引起外界猜疑，但認為無必要避用「國民教育」字眼，他又認為新名符合課程內容有「公民」及「社會發展」的要素。

優化方案維持早前建議的3大主題，但劉透露，委員會最終提交的優化方案，將第3主題的「當代世界」內容再「濃縮」。他解釋，曾有教師關注該主題內容太多，故學界問卷提出將部分課題以「逐年輪換」的方式作為公開試評核範圍，惟最終有意見認為輪換的做法不妥當，故索性刪減部分內容，相關主題課時維持不變，以讓教師有足夠時間授課。

參考諮詢文件，其中一題問及學校是否同意將部分課題如公共衞生、科技、經濟發展及可持續發展，以上述方式輪換考核。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅