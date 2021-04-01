【好牧人計劃】助基層SEN小學生補習避免「走迷」　招募8大生特訓冀變自負盈虧配對平台

▲ 專門研究SEN學生的學者潘紀恩表示，冀「好牧人計劃」長遠發展成為自負盈虧的SEN生補習配對及培訓平台。（陳靜儀攝）

做功課是不少有特殊教育需要（SEN）學童家庭每日面對的最大難題，疫情下基層家庭情況更甚。教育大學專門研究SEN學者潘紀恩，本學年推出一項由樂信出資300萬元的「好牧人計劃」，培訓八大學生或畢業生，為來自低收入家庭的SEN小學生補習。

計劃推出至今約半年，已服務約34間小學、涉及350多名小學生，潘紀恩冀長遠發展成為自負盈虧的SEN生補習配對及培訓平台，讓有志服務SEN生的大學生在這個「小學院」累積經驗，有助將來投身相關工作，又已覓有心人支持，下學年擬將服務延伸至有情緒問題的中學生。

已服務約34小學 涉350小學生

新冠肺炎疫情持續逾1年，學校反覆暫停面授課堂，不少SEN學生家長壓力瀕臨「爆煲」。專門研究SEN學生的教大特殊教育與輔導學系副系主任潘紀恩接受本報專訪時說，不時在Facebook家長群組「偷聽」，發現疫情下不少SEN生家長需兼顧子女的學與教，面對最大困難是「做唔哂功課」，「經濟搞唔掂，仔女讀書又靠哂你，又唔夠電腦設施，可能得部iPhone 4、5，入得博物館」。

當然我都諗過做些好「幻化」嘅嘢，例如「電腦化提升技巧功能」App，但係都唔及俾一個好姐姐去幫佢哋（補習）。

本身是二孩之母的潘紀恩說，一直希望做些「貼地」工作，遂萌生協助SEN生做功課，以助這些家庭尋回天倫之樂。她自去年4月起，跟社企Edge構思及商討，其後獲樂信兒童醫療及教育基金會資助約300萬元，6、7月拍板，籌備短短數月已招募到約100名大學生參與，順利於去年9月開展，形容過程像「發夢」一樣。

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樂信資助300萬 導師時薪120元

服務對象是獲學校推薦的3類SEN學生，包括專注力不足／過度活躍症（ADHD）、讀寫障礙及自閉症譜系，領取綜援及書簿津貼的低收入家庭優先，目前有8成參加者來自低收入家庭。各校學生按其SEN類別，以3至8人獨立小組補習，每周1至2次，每次1小時或1.5小時，因應疫情以面授或視像進行，由學校與補習導師透過平台協商補習次數。

導師報酬以每小時120元計算，學校須預先承諾購買涉及約數萬元的補習服務，以確保學生能夠持續參與一段時間，方能見效；據她所知，疫情下原有為SEN生提供的部分到校服務也被叫停，絕大部分參與學校，也可運用相關資助支付補習費，學生變相免費補習。

導師主要是八大院校學生及畢業生，現已增至300、400人，以主修心理學、教育及相關學科優先，導師須經過拍片面試等多輪篩選，及完成參考教大課程設計的30小時訓練，透過觀看預錄影片，學習基本的SEN教學法，通過測驗方可教班，其後可按興趣在網上修讀針對不同SEN的進階課程；每堂補習過程亦會被攝錄，事後由教育心理學家督導改善學與教，教大團隊亦會為計劃進行前測、後測研究，以檢視成效。

▲ 潘紀恩早於撰寫博士論文時，已發現青少年罪犯之中的SEN生佔很高比例，盼能在早期堵住學業問題的缺口。（陳靜儀攝）

取名「好牧人」 盼牧養走迷的羊

計劃取名「好牧人」，源自基督教理念，冀牧養走迷的羊。潘紀恩早年的博士論文研究，正正發現男女童院大部分青少年罪犯，也有ADHD及讀寫障礙，後來發現或因ADHD連帶的衝動行為，令他們早於中二三輟學，因此計劃背後，亦希望在早期堵住這個缺口。

參加的大學生將獲發服務證書，冀他們日後可填補現時全港中小學的教學助理及特殊教育需要統籌主任（SENCO）位置，以加強支援更多SEN生。

潘紀恩指，成立網上配對平台已花10多萬元，亦涉及不少營運成本，暫未能估算首年需動用多少資金，但已計劃推行至少5年，並已獲樂信承諾之後「包底」，冀將來能發展成為一個「烏托邦」，像網購平台般，大學生自行報讀訓練課程，以及跟小學自動配對及協商，教大及社企的角色可以縮小，「自負盈虧又生到好多tutor出嚟，用政府錢，又幫到好多細路，你話幾開心？」她笑言自己的想法「太理想」，但也無阻她繼續拓展計劃，為SEN學生「發夢」。

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記者：馮琪雅