環保團體過去1年本港海岸清理逾萬個廢膠樽　怡寶、可口可樂及維他佔最多

▲ 環保團體綠惜地球在2019年9月至2020年11月期間，於本港海岸清理了共10,349個廢膠樽，發現出現最多的三大膠樽品牌垃圾，分別為內地品牌華潤怡寶、可口可樂、及維他。（綠惜地球提供圖片）

飲品膠樽為最常見海洋垃圾之一，環保團體綠惜地球在2019年9月至2020年11月期間，於本港海岸清理了共10,349個廢膠樽，發現出現最多的三大膠樽品牌垃圾，分別為內地品牌華潤怡寶、可口可樂、及維他。

綠惜地球發表《飲品膠樽品牌調查年度報告（2019-2020）》，團體在上述期間到20個非政府刊憲灘岸收集膠樽共40場次，包括大埔元洲仔公園、西貢龍蝦灣石灘、南丫島榕樹下村、屯門龍鼓灘等。

團體收集到的膠樽以華潤怡寶、可口可樂、維他佔最多，分別有1,917個（20%）、1,360個（14%）及1,068個（11%）。若以繁體字品牌區分，維他、可口可樂、屈臣氏本地三大品牌的廢膠樽，佔了70%的膠樽量；至於簡體品牌，頭五位的華潤怡寶、康師傅、景田百歲山、農夫山泉、可口可樂共佔總棄置量的75%。

團體又指，在能識別品牌的9,778個膠樽中，簡體、繁體及其他語言的品牌分別為6,044個 (62%)、3,485個 (35.6%)和 249個 (2.5%)，促請當局修訂《香港海上垃圾的源頭及去向調查》的調查方法，並加強粵港官方的「粵港海洋環境管理專題小組」協作。

團體認為政府需要加快落實塑膠飲品容器生產者責任法規，若以每個膠樽至少5角的可退還按金，應可回收7成以上的膠樽。另外，撿拾到的膠樽中純水產品佔66%，認為政府應增設免費斟飲水設施，鼓勵公眾自備容器，將可大幅壓抑使用膠樽。

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記者：徐紹軒

