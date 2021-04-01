【好牧人計劃】家長反映導師有心機教　ADHD兒子做功課更專心

▲ 擔任導師的教大4年級生童思樺表示，會透過圖像教學及為學生設立個人目標等方法推動學習。（陳靜儀攝）

坊間補習班未必能夠針對SEN學童的需要，教育大學「好牧人計劃」成效數據未出爐，已有家長反映有助其患有專注力不足／過度活躍症（ADHD）的兒子，做功課時更專心，有小學校長亦察覺學生欠交功課情況減少。

教大特殊教育與輔導學系潘紀恩指，普通功課輔導班未必掌握針對SEN的教學技巧，例如有讀寫障礙學生，無法自行完成閱讀理解功課，而受訓大學生知道他們的邏輯及推理性較弱，詞彙亦不多，便透過「highlight重點」等技巧教學；舉例指面對讀寫障礙學生，應重視感觀教學，倡用泥膠教切字；面對難以專心上課的ADHD學生，他們對太長遠的獎罰，如傳統「10個貼紙換1份禮物」不感興趣，故要採取即時獎罰，亦有助學生認清行為對錯。

家長陳太表示，其兩名子女均有專注力不足及讀寫障礙問題，現時一般每日要在黃昏6、7時才完成功課，其中就讀小三的小兒子情況較嚴重，疫情下兒子在家上課後，態度變得懶散，做功課及溫習時會放慢手腳，亦抗拒到坊間補習社，英文科功課更難跟進，26個英文字母也記不到；她形容「好牧人姐姐」很有心機教兒子，成功吸引兒準時參加補習，也減少因照顧兒子而出現情緒崩潰的情況。

小學校長︰學生欠交功課情況減

約34間參加小學之一的鴨脷洲街坊學校校長布惠芳指，其校內有約90名SEN學生，佔全校學生人數一半，由於並非每個家長都可以令子女「坐得定一定」，網課易令學生分心，學習成效大打折扣。她續指，其學校自去年9月開始，安排10名就讀3至5年級、主要是有讀寫障礙的學生參加好牧人計劃，已觀察到參加學生欠交功課的情況有所減少。

擔任導師的教大企業、會計與財務概論教育榮譽學士4年級生童思樺表示，透過ZOOM教學不時要管理學生行為，她會透過圖像教學及為學生設立個人目標等方法，推動學習，後來見到部分學生能自行完成能力較弱的英文科功課，以及溝通上有較多回應，也令她很有滿足感。

▲ 潘紀恩（右）指，計劃提供教育心理學家督導，並舉辦網上活動分享交流SEN學生個案，促進導師技巧。（陳靜儀攝）

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記者：馮琪雅