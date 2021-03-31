【強檢大廈】政府公布6地方納強檢　包括均益大廈第三期 B 座

▲ 政府晚上公布6個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括均益大廈第三期 B 座（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（31日）新增6宗確診個案，包括5宗輸入個案，以及1宗本地源頭不明個案；今日另有逾10宗初步確診個案，大部分為輸入個案，有2宗是源頭不明個案。政府晚上公布6個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括均益大廈第三期 B 座。另外，由於一名確診人士曾於五幢大廈工作，該些大廈的住客、訪客及工作人員可能會有較高的感染風險，因此有關人士須進行強制檢測。

新增一宗或以上確診個案

香港西營盤德輔道西 271-285 號均益大廈第三期 B 座

有其他因素顯示可能存在感染風險

香港九龍油尖旺砵蘭街 46-52 號

香港九龍九龍城衙前圍道 88 號恩貴樓

香港九龍九龍城衙前圍道 96 號梁玲樓

香港九龍紅磡曲街 33-35 號/老龍坑街 13 號

香港九龍油尖旺廟街 156-158 號/西貢街 2L 號

任何在2021年3月18日至3月31日期間曾身處上述6個指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年4月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月29日至3月31日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：曾卓鋒