  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (週三) 23:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢大廈】政府公布6地方納強檢　包括均益大廈第三期 B 座

社會 22:35 2021/03/31

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府晚上公布6個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括均益大廈第三期 B 座（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（31日）新增6宗確診個案，包括5宗輸入個案，以及1宗本地源頭不明個案；今日另有逾10宗初步確診個案，大部分為輸入個案，有2宗是源頭不明個案。政府晚上公布6個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括均益大廈第三期 B 座。另外，由於一名確診人士曾於五幢大廈工作，該些大廈的住客、訪客及工作人員可能會有較高的感染風險，因此有關人士須進行強制檢測。

新增一宗或以上確診個案

  • 香港西營盤德輔道西 271-285 號均益大廈第三期 B 座

有其他因素顯示可能存在感染風險

  • 香港九龍油尖旺砵蘭街 46-52 號
  • 香港九龍九龍城衙前圍道 88 號恩貴樓
  • 香港九龍九龍城衙前圍道 96 號梁玲樓
  • 香港九龍紅磡曲街 33-35 號/老龍坑街 13 號
  • 香港九龍油尖旺廟街 156-158 號/西貢街 2L 號

任何在2021年3月18日至3月31日期間曾身處上述6個指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年4月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月29日至3月31日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【疫苗接種】新冠病毒康復者出院最少3個月後接種一劑「復必泰」疫苗　6個月後可接種一劑「科興」疫苗增抗體
今日 17:02
【疫苗接種】新冠病毒康復者出院最少3個月後接種一劑「復必泰」疫苗　6個月後可接種一劑「科興」疫苗增抗體
【新冠肺炎】今日新增6宗確診個案　包括1宗源頭不明本地感染
今日 16:31
【新冠肺炎】今日新增6宗確診個案　包括1宗源頭不明本地感染
【新冠肺炎】衞生防護中心指長假期即將展開　呼籲市民避免大型群體聚集、保持社交距離個人衞生
今日 17:07
【新冠肺炎】衞生防護中心指長假期即將展開　呼籲市民避免大型群體聚集、保持社交距離個人衞生
【源頭不明】25歲物管文職確診源頭不明　居均益大廈三期同座向樓下單位曾有住戶確診
今日 16:48
【源頭不明】25歲物管文職確診源頭不明　居均益大廈三期同座向樓下單位曾有住戶確診
【變種新冠病毒】今日新增5宗輸入個案　有4人涉及N501Y變種病毒
今日 16:36
【變種新冠病毒】今日新增5宗輸入個案　有4人涉及N501Y變種病毒
【復必泰疫苗】聶德權：正與復星跟進新一批疫苗付運安排　下周初有望恢復接種
今日 16:26
【復必泰疫苗】聶德權：正與復星跟進新一批疫苗付運安排　下周初有望恢復接種
【初步確診】今日錄逾10宗初步確診2宗源頭不明　包括56歲灣仔金御海鲜酒家樓面
今日 16:55
【初步確診】今日錄逾10宗初步確診2宗源頭不明　包括56歲灣仔金御海鲜酒家樓面
【確診大廈】袁國勇指均益大廈3期B座疑共用天井現垂直傳播　2樓以上10室單位居民全撤離
今日 19:43
【確診大廈】袁國勇指均益大廈3期B座疑共用天井現垂直傳播　2樓以上10室單位居民全撤離
83歲董建華打針後呼「好嘢」　梁振英稱無任何不良反應
今日 20:11
83歲董建華打針後呼「好嘢」　梁振英稱無任何不良反應
【新冠疫苗】輝瑞稱其疫苗對12至15歲青少年百分百有效　冀最快下學年之前可為學生進行接種
今日 20:53
【新冠疫苗】輝瑞稱其疫苗對12至15歲青少年百分百有效　冀最快下學年之前可為學生進行接種
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 衞生防護中心 九龍城 西營盤 西貢 紅磡 香港 均益大廈

最高瀏覽

【智叔病逝】廖啟智次子發文悼念亡父　為父親離世徹夜難眠：我會好好休息
今日 11:02
【智叔病逝】廖啟智次子發文悼念亡父　為父親離世徹夜難眠：我會好好休息
【虐殺女童】控方結案陳詞指3名被告營造充滿愛和關懷的家庭　將兩兄妹當成乞丐
今日 13:57
【虐殺女童】控方結案陳詞指3名被告營造充滿愛和關懷的家庭　將兩兄妹當成乞丐
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大