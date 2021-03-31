政府與新地簽訂馬灣公園第二期發展協議　雙方同意批地日期起計3年內建成

▲ 政府公布已簽立批地文件，以象徵式地價批地予馬灣公園有限公司。（政府新聞處圖片）

政府今日（31日）公布已簽立批地文件，以象徵式地價批地予馬灣公園有限公司（新鴻基地產的附屬公司），發展及營運馬灣公園。為確保馬灣公園第二期能按時落成，及整個馬灣公園得到良好管理，政府亦已與新地簽立一份補充協議和一份管理協議，雙方同意馬灣公園第二期將會在批地日期起計3年內建成。



政府與新地在1997年6月簽署項目協議，訂明馬灣島推行各項發展項目，包括興建馬灣公園。在整個馬灣公園的批地文件簽立之前，馬灣公園第一期的重點設施，即「挪亞方舟」、多功能中心與頂層酒店，在2008年12月起以象徵式租金的短期租約開始營運。項目協議沒有訂明第二期發展的細節和落成日期，政府計劃，跟新地就第二期發展達成共識後，才簽立整個馬灣公園的批地文件。



政府跟新地經過磋商，現時已就馬灣公園第二期的落成，以及整個馬灣公園的財務和管理安排達成協議。雙方同意馬灣公園第二期發展，將會按城規會2014年核准的馬灣公園總綱發展藍圖，集中保育、修復和翻新馬灣舊村，以活化再用。

馬灣的舊村屋會翻新作藝術村，提供藝術工作室、工作坊、零售、以及餐飲地方。歷史遺跡，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、以及「梅蔚」石刻，均會被保育。雙方亦同意，馬灣公園第二期將會在批地日期起計3年內建成。發展局發言人說，政府期望馬灣公園第二期早日落成，並有助促進本地及非本地旅遊業。

fb專頁TourisMan.hk去年曾踢爆，政府一直未跟新地簽約，就馬灣公園第二期簽訂補充協議和管理協議，之後再揭發馬灣公園用地自開幕以來，一直以短期租約形式批予新地多年。

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責任編輯：吳卓峰