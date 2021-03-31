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【疫苗接種】昨有3宗接種疫苗後送院個案　53歲女子接種科興後胸口痛留院

社會 22:45 2021/03/31

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政府公布，昨日（30日）共有3宗接種新冠疫苗後送院個案，其中一宗已經出院，一宗留院觀察，一宗不遵從醫生勸告自行出院。（資料圖片）

政府公布，昨日（30日）共有3宗接種新冠疫苗後送院個案，其中一宗已經出院，一宗留院觀察，一宗不遵從醫生勸告自行出院。

留院的個案為一名53歲女子，她3月30日在油麻地賽馬會普通科門診診所接種第一劑科興疫苗後，出現胸口痛，於下午5時51分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

一名41歲女子昨日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到喉嚨不適，於下午5時53分被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

一名38歲女子昨日在林士德體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩、 痕癢、有出疹及敏感情況。她於下午6時50分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

政府又指，自疫苗接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約50.5萬劑新冠疫苗，當中約46.1萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約30.97萬名接種科興疫苗，約15.13萬名接種復必泰疫苗；約4.4萬名市民已接種第二劑科興疫苗。
　　 
截至今日下午8時的過去24小時，約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,800人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；另約有9,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,900人在社區疫苗接種中心接種，約5,700人是在私家醫生和診所接種。

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責任編輯：徐紹軒

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