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補習服務擬拓至精神精緒問題中學生　分享DSE經歷盼成良師益友

社會 06:00 2021/04/01

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潘紀恩希望將「好牧人計劃」的補習服務理念，擬拓至精神精緒問題中學生。（陳靜儀攝）

中學生精神健康問題引起社會關注，教大特殊教育與輔導學系副系主任潘紀恩表示，擬於新學年繼續與社企合作，將SEN小學生補習服務的理念，拓展到中學，由受訓大學生，為精神情緒健康問題的中學生提供補習及輔導，成為他們的良師益友。

潘紀恩說，教大好牧人計劃班底、即是她及社企Edge，早前透過參加滙豐與非牟利組織Asian Charity Services合辦活動，覓得有心人為中學生補習服務計劃，提供280萬元資助。周六（4月3日）將舉行首場簡介活動，冀凝聚更多大學生參與。

是次項目為期2年，參加的大學生將學習識別情緒問題及輔導技巧等，同樣以較相宜收費，每名大學生到每個小組補習的時薪暫定為90元；亦會派大學生擔任大使，到中學分享自身考文憑試（DSE）的經歷，「希望以補習作為切入點，與中學學生建立關係，做良師益友。」

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記者：馮琪雅

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