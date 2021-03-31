民建聯改選中委會多年輕「新血」入局　下周改選領導層

▲ 民建聯中委會改選結果出爐。（資料圖片）

全國人大常委會通過修改香港選舉制度，大幅修改選委會及立法會組成，料建制派勢力亦將重組。而立法會最大黨民建聯今日（31日）亦改選中委會，中委的席位由過往的52個，增至55個，同時加入不少「新人」。有黨內成員指，「若民建聯傳承下去，對整個團體都是好事」。

今次中委會的換屆，共有66人報名，18人為新參選，原先是中委的財經及庫務局局長許正宇已辭任未再參選，另一中委、漁農界立法會議員何俊賢等亦退下火線。



不過，亦有不少年輕成員成功首次躋身中委之列，包括青年民建聯主席施永泰，以及多位港島支部成員，如陳凱榮、蕭煒忠等，而全國政協委員黃英豪，以及近日因疫情，頻以水務專家曝光的潘景和亦成功當選。

至於40多名爭取連任的中委，包括現任主席李慧琼及5名副主席陳勇、陳克勤、張國鈞、周浩鼎、陳學鋒，則成功繼續連任。



該黨於下周改選領導層，料主要負責人包括主席、5名副主席以及秘書長席位，均不會有大變動。

民建聯早前提出「變革香港」，認為須從6方面進行改革，其中一大重點是推動政府行政改革，包括政府架構、行事管理和公務員體制，確保政府施政暢順等，自身定位亦由「參政議政」改為「多渠道參與管治」。

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