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【免費檢測】建造業工人4月可免費檢測新冠病毒一次　即日起可於網上預約

社會 23:01 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

食物及衞生局公布，政府會繼續為全港所有建造業工地人員在4月內提供一次免費新冠病毒自願檢測服務，合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。（資料圖片）

食物及衞生局公布，政府會繼續為全港所有建造業工地人員在4月內提供一次免費新冠病毒自願檢測服務，合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

合資格人士必須透過「社區檢測中心預約系統」（www.communitytest.gov.hk）預約，方可接受免費檢測服務，未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。

註冊建造業工人及其他常駐工地人員在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身分證明文件（例如香港身份證或護照）、預約確認短訊及由建造業議會發出的建造業工人註冊證或由總承建商發出證明其為有關工地常駐工地人員的信函，以核實身分。

食物及衞生局發言人說，儘管最近本港的疫情逐漸緩和，全球疫情仍然持續嚴峻，需要繼續遏制疫情，避免反彈。考慮到定期檢測對於遏制整體疫情和個別群組爆發的功效，當局認為有必要延長有關檢測安排。

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責任編輯：徐紹軒

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