疫情後遺症：「新冠脫髮」危機　日本研究「17型」膠原有助擺脫脫髮困擾

疫情無了期不止影響日常生活，更可能令各位男士的頭髮健康進入緊急狀態！日本電視台發現，當地人因為長期在家工作（WFH），再加上缺乏運動、生活作息不定時、飲食營養失衡，集體出現「新冠脫髮（コロナ抜け毛）」問題，情況更未有因疫情減退而減少。幸好有當地教授發現激活毛囊的極重要元素，令頭髮重生，有望解決「脫髮疫情」。

▲ 日本各地均出現疫情下的脫髮問題。

新冠脫髮社會現象

去年日本朝日電視台的專訪影片《スーパーJチャンネル》表示日本各地正式進入「緊急事態宣言（緊急狀態）」，並指出因日常作息改變導致健康出現問題而掉髮、頭髮變幼變薄、髮量減少的男性逐漸增加，甚至形成一種社會現象。由於情況愈見普遍，有關訪問及「コロナ抜け毛（新冠脫髮）」一度成為Twitter和Yahoo!的搜尋熱話。

▲ 「コロナ抜け毛（新冠脫髮）」成為Twitter熱話，最近更燃燒至女性脫髮現象。

▲ 《スーパーJチャンネル》提及新冠脫髮現象源自日常作息改變，如偏食、運動量不足。（翻拍自影片）

雖然新冠肺炎疫情正慢慢減退，但「新冠脫髮」情況並未有減少，日本網民亦開始關心女性「新冠脫髮」問題。

日本東京醫科齒科大學西村榮美教授的研究發現，不規則的日常作息／生活壓力可破壞毛囊內一種名為「17型」膠原的蛋白質。「17型」膠原對維持毛囊幹細胞的正常分裂、生長、維持頭髮健康生長週期十分重要，一旦「17型」膠原蛋白受破壞出現水解，毛囊幹細胞亦會慢慢推至頭皮表面，逐漸流失，頭髮喪失生長功能。所以即使疫情減退，受影響的人已因為毛囊逐漸萎縮，頭髮變稀薄的問題只會愈加嚴重。要改善脫髮問題，必需由「17型」膠原入手，令其回復自生，改善毛囊萎縮問題。

▲ 西村榮美教授

▲ 毛囊內「17型」膠原被破壞後，令頭髮生長的毛囊幹細胞亦會隨之離開毛囊，頭髮便會逐漸變幼和脫落。



修復「17型」膠原助頭髮再生

西村榮美教授的研究，成功破除「新冠脫髮」無解的迷思，甚至對於困擾不少男士已久的脫髮問題亦有重大突破！日本男士護理品牌MARO一直透過科研解決各種日常護理問題，數年前更以西村教授的研究為基礎，成功發現能修復及激活「17型」膠原的重要成分：透過具抗衰老、重塑效果的仿生肽，結合紅花苜蓿（Red clover）萃取物，組成複合胜肽配方，便能有效令毛囊自生「17型」膠原，並延長頭髮壽命，使頭髮再次變得濃密。有研究更指出，這種複合胜肽配方，比常用於治療脫髮的藥性成分Minoxidil更為有效。

▲ 紅花苜蓿早已應用在不少保健及護理產品上。

▲ 過去治療脫髮得依賴藥性成分Minoxidil。

首引入香港

MARO 17修復「17型」膠原

日本大學臨床解決90%男士頭髮問題

全新推出的MARO 17系列是針對修復「17型」膠原而開發的產品，全洗護系列加入了珍貴的複合胜肽。經日本群馬大學臨床實驗證實，連續使用6個月的MARO 17高濃度「17型」膠原生髮促進劑，能有效改善90%脫髮個案，更令新生頭髮回復粗壯、變得更強韌和濃密。



在皮膚科醫生的顯微鏡檢測底下，更發現使用產品後的毛囊逐漸變大，大大改善了萎縮及脫髮情況，活髮效果更極之顯著。

MARO 17高濃度「17型」膠原生髮促進劑（50ml）$329

再生 x 防脫全方位濃髮配方：

1）高濃度5%複合胜肽組合，能激活「17型」膠原回復自生，延長頭髮生長週期，促進頭髮再生；

2）蘋果幹細胞：激活毛囊、保護髮根、加速頭髮生長；

3）蜂王酸、膠原蛋白：抑制多餘油脂分泌，減少脫髮，提升活性成分滲透力，讓效果更顯著。

用法：每日使用1次，於乾淨頭皮上使用。在距離頭皮1cm的位置，用噴頭向頭皮上噴灑，全頭約噴8-10次。

品牌旗下的MARO 17活髮洗頭水亦已連續2年獲得日本著名男士雜誌《MONOQLO》選為Best Buy No.1洗頭水，原因是男士使用後都表示頭皮變得清爽，油脂分泌減少，頭髮亦變得更堅挺，不再軟塌。

▲ MARO 17活髮洗頭水連續2年獲《MONOQLO》選為Best Buy No.1推介。

MARO 17「 17型」膠原活髮洗頭水（350ml）$159

（左：乾性及敏感頭皮／右：中性及油性頭皮）

MARO 17「 17型」膠原活髮洗頭水同樣含有革命性複合胜肽配方，能針對性修復「17型」膠原，加上濃密泡沫及3D髮起立技術，能深層潔淨頭皮，避免毛孔受油脂堵塞，讓毛囊充份吸收養分，營造更好的生髮環境。

（資料由客戶提供）