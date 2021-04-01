【新冠肺炎】25歲物管文職潛伏期曾訪6處地方　一文睇清確診患者行蹤

▲ 25歲物管文職潛伏期曾訪6處地方，包括西寶城薩莉亞、九龍城小曼谷。

本港新冠疫情稍見緩和，衞生防護中心昨（31日）公布，新增約6宗確診個案，5宗屬輸入個案，1宗本地個案，屬源頭不明。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再增2間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中西區 西寶城 薩莉亞意式餐廳 27/03/2021 11468

九龍城 南角道 9 號地下 小曼谷泰國美食29/03/2021 11468

昨新增的1宗本地個案中，涉及一名25歲男子（個案編號：11468）。他於砵蘭街46-52號一物業管理公司擔任文職，3月29日有流鼻水症狀，當日最後上班。

潛伏期間除了去過上述2間餐廳，他亦曾到訪以下4處地方：

中西區 干諾道西 168 號地下 28/03/2021 11468

油尖旺 砵蘭街 46-52 號 29/03/2021 11468

九龍城 梁玲樓 29/03/2021 11468

九龍城 恩貴樓 29/03/2021 11468

張竹君於記者會表示，患者平時會巡查公司管理下的樓宇，曾訪衙前圍道88號及96號、九龍城曲街22號、西貢街2L號，有關地方需強制檢測；而砵蘭街46-52號同一工作同事都需安排檢疫，涉及10多人。

患者居於西營盤均益大廈三期B座，張竹君稱，患者同座向樓下單位一家三口曾於3月中確診，3月17日當晚亦已封區強制檢測，患者當時曾檢測呈陰性，現時事隔10多日之後，該廈需再接受強制檢測。

她稱，中心都擔心大廈仍有患者處於潛伏期，及有環境因素影響，故稍後會派員到場了解。

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責任編輯：楊宛茜