【8.18集結案】涉組織及參與未經批准集結　黎智英李柱銘等共7人各被裁定兩罪成立

▲ 黎智英、李柱銘、吳靄儀等共7人涉組織未經批准集結裁決。（陳永康攝）

壹傳媒創辦人黎智英等共9人涉於2019年8月18日參與港島遊行，被控組織及參與未經批准集結兩罪及轉介區域法院審理，其中區諾軒及梁耀忠認罪。其餘7人則否認控罪，案件經審訊後，今（1日）移師至西九龍裁判法院裁決。法官胡雅文裁定黎智英等共7人罪成，並頒下書面裁決書。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲）早前否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪。

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同案被告梁耀忠（67歲）早前承認明知而參與未經批准的集結罪，另組織未經批准的集結罪則存檔法庭，不予起訴。至於區諾軒（33歲）則承認兩罪，兩人將於今天由代表大律師進行求情。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

控方案情指，民陣申請於2019年8月18日由維園遊行至遮打道行人專用區，遭警方反對，僅對維園集會發出不反對通知書。

案發當日下午約3時，集會參與者填滿維足球場，陳皓桓向參與者提出「流水式集會」，參與者走出維園及前往高士威道。

黎智英、李卓人、梁國雄及區諾軒站在遊行隊伍前方，李卓人手持擴音器及站在橫幅前，黎、梁國雄及區則手持橫額跟隨李卓人，其餘被告亦跟隨橫額前行，數千人跟隨在橫額後；橫額印有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」字樣。

李卓人帶領遊行隊伍高叫口號，沿途亦多次呼籲人前往維園及參與集會，及高呼「我有權遊行 毋須警方批准」，及至遊行隊伍抵達遮打道行專用區，黎智英、吳靄儀及區諾軒將橫額放下，李卓人宣佈已達流水式集會終點。

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記者：王仁昌