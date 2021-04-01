【抗癌鬥士】陳積榮入院做第2次化療　第1次化療見成效白血球指數提升

▲ 陳積榮今日入院做第2次化療。

前TVB藝人陳積榮（Jeff）於去年8月確診患上第四期肺癌，他一直積極對抗癌魔。但至今年初癌細胞擴散，在幾近用盡積蓄的情況下，陳積榮便拍片眾籌醫藥費，引起外界關注，並得到馬浚偉、郭富城、林盛斌、陳自瑤等藝人響應幫助。

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▲ 陳積榮3月完成第一次化療。（Facebook圖片）

首次化療見成效

3月中，陳積榮入院進行首次化療，留院近兩星期，於月底出院。他當時就分享化療時的生理反應：「呢10幾日食唔到，瞓唔好，排便都有問題，成個肚，手腳都脹晒，呢兩日面都開始腫。」不過，幸好他可以睡到覺，精神漸見恢復。

昨晚，陳積榮在社交平台指今日（4月1日）將入院做第二次化療。

他又提及首次化療後的健康狀況：「經歷第一次化療，大概嘅總結如下，第一個星期只能夠訓係床上，乜都做唔到，全身乏力，白血球偏低，屙到七彩。第二個星期，身體血液指數和白血球指數開始提升，而且漸漸感受到痛楚。第三個星期，感覺開始變好，體力慢慢回復，但身體會暴瘦、脫髮。」

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堅定意志抗癌

從照片可見，陳積榮的身體偏瘦且光頭，他又謂：「點樣無頭髮都可以扮型？真係有難度，聽日去醫院做第二次嘅化療，為左我愛嘅人，我嘅家人，我一定會挨住！」

陳積榮一直抱樂觀心態積極抗癌：「明白到人係可以好脆弱，但同時堅持，意志，忍耐，一定可以捱得過。」

他於去年透過拍片公開患癌病情，他指自己從不煙酒，故沒想過患上肺癌，但亦因為生病一事讓他感到人間有愛：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

自他公開病情後，不少圈中人也伸出援手，馬浚偉送他兩箱靈芝又開音樂會為他籌款、陳自瑤、林盛斌、孫慧雪等人亦有作出捐款，天王郭富城亦捐出10萬應急，非常有心。另外不少網民也留言為他打氣，支持他渡過難關。

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