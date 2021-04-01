【黃昏之戀】63歲魯振順遇上真愛　正籌備婚禮疫情後大排宴席

▲ 魯振順將成家立室。

現年62歲TVB綠葉魯振順，感情生活一向受關注，已保持單身多年的順哥，近日應邀在電台節目受訪，自爆重遇多年前認識的女同學，並譜出黃昏戀，更稱會考慮結婚！

魯振順接受范振鋒、林子博、張顥霖和黎奕倫主持的新城知訊節目《BiLiBALA開大喇叭》訪問，主動爆出婚訊，未婚妻是41年前於歌唱比賽認識的女同學。

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▲ 魯振順突然傳出結婚消息。（Facebook圖片）

遇真愛成家立室

魯振順稱早前重遇41年前因參加歌星選拔賽而認識的女同學，對方比他年小6歲，當二人曾一同學唱歌，也有私下參加聚會，但其時他忙於事業，未有發展下去。

而女方去年在魯振順的訪問中，了解到順哥是個孝順及真心的人，便透過梁競徽母親取得其電話號碼，二人重新聯絡後擦出愛火。

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順哥稱曾很羨慕陳榮峻能與吳香倫修成正果，如今自己戀情也開花結果，順哥指等疫情過後可能會搞婚禮，有意大排筵席，可能部份人情都會做善事，他更笑言打破外間以為他是同性戀傳聞。

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魯振順曾接受TOPick訪問，稱早年感情路曾不順遂，29歲時曾向拍拖7年的女友求婚，慘被拒婚，加上當時他事業不順逐，雙重打擊下更試過割脈自殺。

後來他看開了感情，對愛情抱隨緣態度，但依然期待遇到一拍即合的人，他更指或會譜一段黃昏戀，所以要保持健康的身體。」

他稱：「我缺乏一個賢內助，一個成功的男人背後要有個女人。」如今終如願覓愛侶。



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