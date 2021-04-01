【無知家長】嫌餵奶手太攰　港媽購餵奶神器BB平瞓飲奶被網民炮轟

▲ 嫌餵奶手太攰港媽購餵奶神器BB平瞓飲奶，網民炮轟：「佢哋出世唔係呃Like。」

媽媽照顧新生嬰兒艱苦，但有時貪方便或許容易產生意外。日前，有網民於於Facebook專頁投稿，指有港媽嫌餵BB喝奶時雙手太累，便於購物平台淘寶購買「餵奶神器」，讓嬰兒平瞓自行吸吮奶樽，節省餵奶的時間。然而，網民則炮轟其港媽不顧嬰兒的安全，「做得阿媽就預咗要花時間同心機㗎啦，佢哋出生唔係呃Like。」

▲ 港媽購買餵奶神器餵BB飲奶。（生仔要考牌系列Facebook）

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿及上載圖片，指有港媽嫌餵BB喝奶時雙手太累，而於淘寶購買「餵奶神器」餵奶，讓BB平瞓飲奶。從相片可見，港媽發帖指貓姐姐陪伴小鏟屎官飲奶，而該餵奶神器狀似「口水肩」，前端中央可放入奶樽，將它套在嬰兒頸部後，BB便可自行吸吮。

網民狠批港媽無知，指BB吃奶應少少傾斜才能幫助消化，

做得阿媽就預咗要花時間同心機㗎啦，唔係要下下出咗事先嚟識驚囉！佢哋出生唔係呃Like，佢哋有生命㗎。

從購物平台淘寶可見，餵奶神器只需要25元人民幣（約港幣31元）便可購入。另設有餵奶支架，將奶瓶放在支架上，讓BB自行飲奶。

▲ 淘寶25元人民幣有售。（截圖）

衞生署：有窒息危險

衞生署於網站上建議父母正確餵哺嬰兒的要點，其中提醒家長不應讓嬰兒獨自吃奶，可能會引致嗆哽，甚至有窒息的危險。

網民：等同謀殺！

其他網民留言批評港媽懶惰，形容其行為等同謀殺，「咁懶就唔好生啦」及「其實等同謀殺！唔係唔用得所謂嘅神器，而係個姿勢問題！」另有網民擔心奶樽插著電線，或增加意外造成的風險，「個奶樽插住電線，會誤會爆炸㗎？」

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文章及相片獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳