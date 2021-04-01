【多元人才】女生讀書一般發展興趣開舞蹈學校 校長：教育不是教孩子只會考試

每個家長都會有一顆「望子成龍」的心，但試問是否每個孩子都一定是讀書的材料呢？

在著重學業成績的教育制度之下， 孩子既要在競爭激烈的學海中盡力超越同窗，又要盡力達致父母的期望，他們都因背負着這些沈重的壓力而淪為考試機器。在這失衡的世代，讀書資質一般的學生，試問有誰人能夠細心聆聽他們的喜好和興趣呢？又有誰人能夠發掘他們學業以外的能力和才華呢？

老師除了肩負起傳道授業的責任外，發掘學生學業以外的潛能，也是不可或缺的。就如我校注重透過不同的活動和訓練，如：小司儀、小義工、武術、STEM、藝術、音樂和運動專項等，讓同學在享受學科以外的興趣之餘，也同時激發他們內在潛能，發掘、培養並加以發展。

記得一位舊生名叫可潔(Akio)， 讀書成績一般，但對舞蹈卻有濃厚的興趣，最後透過課外活動被老師發掘了她跳舞的潛質繼而加入了學校舞蹈組。經過導師的栽培和訓練，更多次在節慶活動中表演。

成長後的Akio繼續進修跳舞技巧，最後更成功開立自己的跳舞學校，把幼小時被發掘的天賦發光發熱。近年Akio積極回饋母校，成為母校的導師教導師弟、師妹們跳舞，並訓練他們參加比賽和表演活動，盡展薪火相傳。

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今日的香港是一個多元的社會，我們需要有多元的人才，而多元的人才並不只局限於學業成就，教育不是教每個孩子都要很會考試，而是教每個孩子讓自己的天賦發光。下一代的天賦和才華能否發光發亮，就有賴家長和老師們一起繼續努力發掘並加以栽培和發展。

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