【想你張國榮】蕭潮順憶巨星不為人知善行　Leslie曾仗義為浸大義唱籌款

▲ 《想你張國榮》主辦者蕭潮順憶張國榮往事。

張國榮是我最後的偶像，他18年前離開了我們，但喜愛哥哥的人對他疼愛無減。跟《想你張國榮》綫上音樂會監製蕭潮順聊起，當然不會錯過打聽他跟哥哥的難忘故事，且徵得他同意，跟大家分享。

當年，蕭Sir還是浸會地理系學生時，已幫系會搞音樂會籌款。那時，張國榮剛推出《風繼續吹》開始走紅，不少年輕人都很想親睹其風采，但大學生無人脈、無錢，點辦？

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於是，蕭Sir央他在電視台工作的兄長帶他入後台，就在張國榮有表演的那晚，在木人巷外等他。終於得見張國榮，蕭Sir膽粗粗向他表明來意，張國榮說可約個時間詳談，便將私人電話號碼遞過去，蕭接過後靦腆地說：「我們學生沒有錢……」哥哥即笑謂：「咪傻啦！我點會收學生錢？﹗」

幾天後，哥哥如約赴會，還請他們幾個學生哥在當時的希爾頓酒店飲咖啡。蕭Sir憶述：「成世仔第一次到五星級酒店。」哥哥了解系會籌款目的後，主動提議：「咁唔好淨係唱一首喇，我幫你哋唱三首啦！」

因為哥哥的仗義幫忙，系會在大專會堂搞的籌款音樂會，籌獲20萬元經費，那是1983年的冬天。義唱後，哥哥再請幾個同學仔去希爾頓飲茶。

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這次美好經驗，更肯定了蕭Sir畢業後投身演唱會製作的志向。他加入《勁歌金曲》當助導時，哥哥已紅透半邊天，遠遠看到蕭Sir，便親切地第一時間主動上前打招呼，更拍着其膊頭說：「𡃁仔，俾心機做呀，我睇好你㗎！」蕭Sir回憶：「哥哥這番話對於當時剛出道、只是『𡃁仔』的我來說，猶如打了一枝強心針！」

1993年，哥哥想在退休前留下美好回憶，與電視台合作拍攝電視史上第一齣音樂電影《日落巴黎》，主演的還有鍾楚紅和張曼玉。哥哥更親自向電視台欽點了一個人，要求他做音樂電影的導演，而那個人，就是當時剛由初級導演升任導演的蕭潮順。

認識哥哥的人，感受過其赤子真心，以及對後輩的提攜，是無法不疼愛他的。他在我們心目中，永遠是星河燦爛中的經典，永遠是散發着柔柔光輝的那顆光明星星。此刻，我腦內不其然響起：「春天該很好，你若尚在場……」今日，想你，張國榮。

原文刊於《經濟日報》題為：張國榮鮮為人知的故事