【日本新事】日本豪斯登堡全新園區　聯乘NAKED炮製光影打卡位

▲ 全新園區「光之幻想城」於3月20日揭幕，內有多個主題打卡位。（相片來源：PR Times）

暫別日本一年多，當地的大型主題樂園也相繼新增了新景點。位於九州長崎的豪斯登堡，亦有全新園區「光之幻想城」登場，剛於3月20日開幕。園區內猶如一個光影幻想世界，有多個注目打卡位，不妨先在網上欣賞。

原定於去年開放的「光之幻想城」，因為疫情關係一度延期。「光之幻想城」與日本著名創作團隊NAKED及SQUARE ENIX合作，利用數碼技術創造出一個光影交錯的幻想世界。園區不用額外收費，亦將永久開設，並非期間限定的活動。



園區內七大主題包括花卉、海洋、宇宙、森林、運動、銅鐘與藝術，各個主題區域都有可以互動的光影作品，影像會隨著遊客的動作不斷變化。除了極夢幻的投影打卡位，區內還有讓小朋友玩樂的設施「 YOKERO」，以及供應特色飲品及輕食的森林幻想曲咖啡館。

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另外豪斯登堡亦推出兩個全新玩意，包括西日本首個常設大型VR遊戲《激流漂流恐龍島大冒險》，以及適合兒童參與的《豪斯登堡小偵探解謎王國》。現時更有《花之祭典》節活動舉行中，場內有多達100萬棵鬱金香盛放中，是賞花的好地方。

▲ 園區的鬱金香花田正盛放中，極為壯觀。（相片來源：PR Times）

豪斯登堡

地址：日本長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1

票價：一日門票成人7,000日圓（約492港元），另有多種兒童票價及套票可選

記者：張頌婷