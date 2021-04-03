【大步走x開心速遞】葉蒨文騷白滑美腿成焦點　「島大女神」分享護腿5大心得【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的島大女神Candy（葉蒨文飾）客串《大步走》，一雙修長美腿成焦點。

TVB劇《大步走》在昨晚（3月31日）播出的一集有驚喜，在《愛‧回家之開心速遞》演的島大女神Candy的葉蒨文，在《大步走》客串演錢衞（林子善飾）的女友，劇中的葉蒨文穿上綠色連身裙展露一雙修長美腿，誘人的畫面帶來絕佳的視覺效果，大派福利成為觀眾焦點。

葉蒨文接受TOPick訪問，大方分享她的護腿心得。

【開心速遞】「島大女神」葉蒨文高學歷學霸 單親家庭成長爭氣報答媽媽【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

讚林子善助入戲

在昨晚播出的第18集《大步走》內，葉蒨文於劇中出場時間雖然只有短短數分鐘，但其性感演出搶盡眼球，令大家留下印象。

談到這次拍攝的挑戰，葉蒨文說：「一雙高跟鞋真的很高，很難行走，算是小小挑戰，但是問題都不大。」她又謂：「通常這種一、兩場的戲都是臨時找人演，沒太多時間準備，而且他們喜歡飛稿，又喜歡即興改劇本，惟有在現場隨機應變。 」

她表示拍攝時有少許緊張，並大讚對手林子善很友善：「他很有親和力，又有幽默感，所以都令我覺得放鬆一點。」

【開心速遞】美女學霸葉蒨文棄高薪入演藝圈 人美心善做義工助兔唇學童

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

葉蒨文分享護膚心得

擁有一雙白滑長腿的葉蒨文大方分享護腿心得：「其實我有少許『過度活躍症』，經常將腳撞到瘀晒，本來都是比較好動的我，入行後才開始注意（護腿）。現在會多搽Cream，一、兩星期沖涼期間會磨一次砂，盡量別弄傷腳。」

她透露：「我的皮膚很豆腐，疤痕需要好久才退色，本身皮膚比較敏感。如果被蚊咬需要很久才復原，所以我反而會多做一些預防措施，例如在有蚊的地方會穿著長褲，瘋狂噴蚊怕水，預防勝於治療啊！」

夏天將至，她又提醒大家好好護膚：「搽防曬、喝多點水補充水份，不要暴曬！但在適當曬太陽能吸收維他命D，也是健康的。」

即是想有白滑靚腿，各位女士記得要搽Cream、做磨砂、塗防曬、喝水補充水份及不要暴曬。

記者：梁樂欣

同場加映：趙希洛專訪