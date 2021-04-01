【2021最新】美國檢測最污糟最多殘留農藥蔬果排行榜　食愈多高殘留農藥蔬果或降生育能力【附名單】

▲ 2021年12大最多殘留農藥蔬果排行榜。

蔬果雖含豐富營養，但需注意殘留農藥的問題。美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）近日公佈2021年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，其中最骯髒是連續6年蟬聯榜首的士多啤梨。研究亦發現逾9成非有機的柑橘類水果都含或致癌及干擾荷爾蒙的農藥；且引用哈佛研究指出進食愈多高殘留農藥的產品，或降生育能力。

EWG分析46種農產品，並按農藥殘留量、農藥種數，列出2021年最「污糟」、最多農藥殘留的蔬果名單如下：

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逾9成柑橘類水果含干擾荷爾蒙農藥

EWG指出，去年檢測發現逾9成非有機的柑橘類水果都含Imazalil農藥。該農藥可干擾荷爾蒙，並被美國國家環境保護局（EPA）列為或對人體致癌物質。

EWG提出4個值得關注的重點：

逾90%士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃駁李、綠葉蔬菜均含2種以上農藥。

一棵羽衣甘藍就含20種農藥。

平均而言，菠菜的農藥殘留量比其他農產品高1.8倍。

甜椒、辣椒含最多種農藥，多達115種。

食愈多高殘留農藥產品 或降低生育能力

EWG同時引述一項哈佛研究，指進食愈多高殘留農藥的產品，其尿液農藥的含量更高，且會降低生育能力。而多食低殘留農藥產品、葉酸、全穀物的人，成功懷孕機會更高。不過，暫時未能完全確定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

EWG同時公開最乾淨、最少農藥蔬果排名：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣