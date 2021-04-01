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【新冠肺炎】消息：約10宗源頭不明個案　今日不設疫情記者會

社會 12:04 2021/04/01

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本港新冠肺炎疫情反覆。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（1日）約10宗源頭不明個案已公布，衞生防護中心及醫管局下午將不設疫情記者會。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和衞生署署長陳漢儀下午3時將在政府總部就新冠病毒疫苗接種計劃會見傳媒。

衞生防護中心公布，昨日（31日）新增6宗確診個案，包括5宗輸入個案，以及1宗本地源頭不明個案；昨日另有逾10宗初步確診個案，大部分為輸入個案，有2宗是源頭不明個案。

最新27間疫苗中心分佈：

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新冠病毒康復者出院最少3個月後接種一劑「復必泰」疫苗，6個月後可接種一劑「科興」疫苗增抗體，毋須打第二針。詳情即看：【下一頁】

昨日新增5宗輸入個案，有4人涉及N501Y變種病毒。詳情即看：【下一頁】

25歲物管文職確診源頭不明，居均益大廈三期同座向樓下單位曾有住戶確診。詳情即看：【下一頁】

10宗初步確診2宗源頭不明，包括56歲灣仔金御海鲜酒家樓面。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指長假期即將展開，呼籲市民避免大型群體聚集、保持社交距離個人衞生。詳情即看：【下一頁】

本港至今檢出25人均帶有N501Y及E484K變種病毒，均屬輸入個案暫未流入社區。詳情即看：【下一頁】

同場加映，幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥：

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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