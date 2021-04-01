【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能

▲ 一代巨星張國榮於2003年的愚人節，為全球華人開了一個天大的玩笑。

「你離開了卻散落四周...」一代巨星張國榮於2003年的愚人節，為全球華人開了一個天大的玩笑，雖然他已離開18年，但仍然在不少人心中留下一個位置。哥哥離開前，留下一句「我一生冇做壞事，為何這樣？」令人悲嘆，同時亦令人更關注抑鬱症。

不少人會誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但事實上抑鬱症是腦部的生理疾病，會影響患者情緒低落外，更會影響患者的身體機能。

張國榮醫療報告揭患有生理抑鬱

2003年哥哥選擇於愚人節當日，在文華東方酒店一躍而下，了結了他短短46年的生命。哥哥生前在身上留下遺書，文中提及「Depression」（抑鬱症）一詞，並寫道：

呢一年來很辛苦，不能再忍受。我一生冇做壞事，為何這樣？

與他相戀相伴二十載的同志戀人唐鶴德（唐唐）及後透露，哥哥早於2002年的11月曾經在家中自殺不遂，此後已經開始有就精神問題去見醫生。

哥哥離世後坊間眾說紛紜，有指他因為2001年拍攝電影《異度空間》扮演心理醫生，因過分投入角色無法抽離，以致心神恍惚，更有傳聞指他「撞邪」，指哥哥曾向身邊好友表示在泰國被人下了降頭，因而經常失眠。

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哥哥胞姊張綠萍於2012年接受電台訪問時，曾經談及到張國榮患病情況，確認哥哥患有抑鬱症，並影響到生理出現問題。張綠萍曾經收到一份長達4頁紙的報告，提到抑鬱症在醫學上分為心理與生理上的影響，而哥哥則是後者，因其腦部化學物質不平衡所致。

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抑鬱症是腦部生理疾病 可影響患者身體機能

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種腦部疾病，亦是一種情緒病症，患者多數因為於生活上面對極大的精神壓力，令他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠以及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還會影響患者的生理，包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、不明原因的疼痛、自信心低落以至有自殺念頭等。

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不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，但以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

有效醫治抑鬱症，需要靠多方面的治療，包括藥物治療、心理治療、社交活動治療等。

抑鬱症患者會喪失感受快樂的能力，令他們對每件事都產生負面的看法，而「心理治療」能夠幫患者審視現有的負面思考及行為模式，並嘗試新的想法及做法，讓他們累積生活中正面的經驗、推倒負面思維，意圖減低精神壓力、舒緩抑鬱情緒。

沒有明顯的表面徵狀 1分鐘自測是否患抑鬱症

衞生署指，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。除工作以外可能導致抑鬱症，亦可能因著擔心子女升學、夫婦感情、父母健康、經濟狀況、將來退休生活等出現。

病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活(如工作和社交等)，便可能是患上抑鬱症。

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責任編輯：羅嘉欣