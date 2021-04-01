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【愛美麗狂想曲】李佳芯濕身+祼背搏命演出獲激讚　Ali憑實力挽救事業再衝視后【有片】

娛樂 12:04 2021/04/01

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一直頗有觀眾緣的視后李佳芯（Ali）在劇集《愛美麗狂想曲》博到盡，李佳芯（Ali）日前一集濕身祼背演出，大晒迷人白滑美背，引起觀眾討論。而李佳芯今年亦有多部劇集正預備演出，有望再度衝擊視后。

李佳芯與陳豪再度合作。（《愛美麗狂想曲》劇照）

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晒白滑美背

《愛美麗狂想曲》昨日一集中，有一幕Ali所飾演的王麗美酒後失態，在老闆Matt少（陳豪飾）家中裸體濕身，更將胸圍遺留在Matt少家中，十分誘人。

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對於Ali的演出觀眾讚不絕口，在留言中提及：「比Ali笑死 」、「Ali好有做喜劇的天份」、「Ali開雪櫃兜頭淋水嗰吓好性感」等。

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憑實力走過低潮

曾連續被代表作延續作《踩過界》、《BB來了》及《白色強人》易角的Ali，由力捧視后到坐冷板，但Ali並沒有因此怨天尤人，反而積極裝備自己，更以「一直都在小步小步的走」形容自己。

Ali人氣高企。（IG圖片）

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《智能愛人》有不少發揮

後來Ali獲資深製作人陳翹英點名參與外判劇《智能愛人》，飾演冷靜與熱情之間的人工智能，是演技的一大考驗。據悉Ali在《智能愛人》的表現出色深得高層歡心，令Ali獲放行。

陳翹英曾表示，新劇女主角心屬Ali，對於Ali連續被飛出四劇，形容這個不幸造成他的幸福，因這樣Ali才有時間接《智能愛人》，陳翹英亦大讚Ali有天分，對她飾演機械人非常有信心。

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而《智能愛人》也會配合myTV SUPER 5周年提前上架，其後也會在TVB播出，派出Ali吸人氣，令Ali有望再次爭奪視后寶座。

同場加映：林珊珊林子善訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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