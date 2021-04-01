【想你張國榮】Leslie淚眼憶人生3大憾事　張國榮難忘被阿倫歌迷狂噓侮辱

▲ 張國榮當年跟譚詠麟兩派樂迷互鬥。

今日（4月1日）是哥哥張國榮（Leslie）逝世18周年日子，令大眾由再懷緬這位一代巨星。張國榮在1977年參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的亞洲業餘歌手大賽而入行，在1982年轉投TVB。

Leslie分別在1983年、1984年憑《風繼續吹》、《Monica》於樂壇佔一席位，1986年至1987年在十大勁歌金曲頒獎典禮上連續兩年獲得金曲金獎。

張國榮於1988年至1989年連續兩年獲得十大勁歌金曲最受歡迎男歌星獎，以及叱咤樂壇流行榜叱咤樂壇男歌手金獎，當時與譚詠麟在樂壇齊名可說稱霸華語樂壇。而他們兩批歌迷為支持偶像更是鬥得很激烈，歌迷互鬥在當年更不時成娛樂新聞的話題。

在1989年，張國榮一度宣布退出樂壇，至1995年才正式復出。哥哥在1989年曾上亞視由黃霑﹑倪匡﹑蔡瀾主持的《今晚不設防》任嘉賓，當時已是天皇巨星的他卻不禁感慨回憶人生3大憾事。

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▲ 張國榮曾在《今夜不設訪》大談入行感受。

想獲獎卻沒機會

哥哥首先提到當年他在樂壇初掘起，《風繼續吹》已成大熱歌曲，可是在《勁歌金曲》頒獎典禮內卻無獎，他透露據聞因為《風繼續吹》排第11、12位。

雖然張國榮早一星期已知無獎但仍出席《勁歌金曲》頒獎典禮，可是他在台下卻忍不住喊，原因是當時他知道羅文有一首歌獲獎卻為此感不快，認為自己應有兩首得獎曲，於是「羅記」考慮不出席。

哥哥當時看到羅文有獎也不想出席拎，自己好想有獎卻沒有機會上台，所以忍不住哭了。

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被觀眾當場侮辱

然後哥哥講第二件憾事是他初出道在麗的年代於沙田大會堂演出，他因為拍劇剃光頭故此戴著帽，並穿背心與牛仔褲上台表演。

可是出場時已一陣噓聲，演出時他將帽向觀眾拋，台下再傳噓聲，觀眾更把帽拋回台上，十分不受尊重。

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感慨有誰共鳴

至於第3件憾事在1986年的《勁歌金曲》頒獎禮，當時哥哥已剛完成12場演唱會已是巨星，可是他卻形容是「噓得最勁嘅一次！」

當時張國榮憑《有誰共鳴》獲金曲金獎，當年與他齊名的譚詠麟卻因事不在香港未有出席典禮。哥哥在節目不禁感慨說：「真係有誰共鳴，一出場被人噓到隻狗咁噓到返入去。」

哥哥不禁有點激動地說，自己演歌也是想娛樂大家，而且每次表演都全力以赴：「只要張國榮站出來表演，就是演出品質的保證！」

▲ 留下不少經典作品。

張國榮表示記得現場聽到噓聲外，還有很難聽的稱呼，而他的歌迷不甘偶像受辱，由此發展成罵戰。事後媒體報道歌迷當晚互罵，哥哥公開力撐他的歌迷指是對方先惹事，他的歌迷只是為了保護他。

哥哥最後說，其實他當時有兩個解決辦法，一是忍氣吞聲，來日方長靠自己證明一切。二是出口痛罵對方後，不再做這一行。

不過張國榮表示最後想清楚，沒人可讓他走投無路，除了他自己：「就算有一天真的不再做這行，也是自己光榮引退。」

同場加映：郭富城訪問