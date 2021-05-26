【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「So」以外三個表示因果關係的詞彙

相信每位小學生都懂得用So這個連接詞（Conjunction）來表達事件的因果關係，但其實除了So以外，還有多個英文詞彙，有「因此」、「所以」的意思，同樣可以用來表示因果，若學生能掌握，定能在測考中奪取佳績！

1. Therefore

Therefore 是一個副詞（Adverb），有「因此」、「所以」的意思。由於Therefore 是副詞，因此可以放在句首或句中，但So就不能用在句首，只可作連接兩個句子之用。Therefore的例句如下：

The weather is bad. Therefore, I have decided to stay at home. 天氣惡劣。因此，我決定留在家中。

2. Thus

Thus也是一個副詞（Adverb)，有「因此」、「如此」、「從而」的意思，可以用在句首或句中，例句如下：

It is very late; thus you have to go to bed. 現在已經很晚，因此你要去睡了。

3. Hence

Hence亦是一個副詞（Adverb），同樣有「因此」的意思，可以用在句中或句首，例子如下：

The company's revenue dropped drastically. Hence, the CEO was asked to resign. 那間公司的收入大跌。因此，該公司的行政總裁被要求請辭。

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