【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「So」以外三個表示因果關係的詞彙

相信每位小學生都懂得用So這個連接詞(Conjunction)來表達事件的因果關係,但其實除了So以外,還有多個英文詞彙,有「因此」、「所以」的意思,同樣可以用來表示因果,若學生能掌握,定能在測考中奪取佳績!

1. Therefore

Therefore 是一個副詞(Adverb),有「因此」、「所以」的意思。由於Therefore 是副詞,因此可以放在句首或句中,但So就不能用在句首,只可作連接兩個句子之用。Therefore的例句如下:

The weather is bad. Therefore, I have decided to stay at home. 天氣惡劣。因此,我決定留在家中。

2. Thus

Thus也是一個副詞(Adverb),有「因此」、「如此」、「從而」的意思,可以用在句首或句中,例句如下:

It is very late; thus you have to go to bed. 現在已經很晚,因此你要去睡了。

3. Hence

Hence亦是一個副詞(Adverb),同樣有「因此」的意思,可以用在句中或句首,例子如下:

The company's revenue dropped drastically. Hence, the CEO was asked to resign. 那間公司的收入大跌。因此,該公司的行政總裁被要求請辭。

