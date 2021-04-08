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疫情下緊守工作崗位　接種疫苗減低感染風險

特約 10:00 2021/04/08

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港人出名拼搏，新冠疫情下不少人可在家工作(Work From Home)以減低感染風險，但很多人仍然緊守崗位，任職銀行業的陳先生正是其中一人，由於工作性質所需，加上剛剛履新，他每日仍往返辦公室上班。

工作環境難避新冠病毒

除了每日在繁忙時間「迫港鐵/巴士」，陳先生表示較擔心的是在擠滿人的辦公室工作，「同層每天有幾十人一齊上班，雖然有社交距離措施，但始終人數眾多，如有同事感染到新冠病毒而不自知，每日上班隨時傳染其他人。」加上公司有很多設施都需要共用，例如洗手間、茶水間、影印機等，若病毒殺到埋身可謂避無可避。

陳先生每日在繁忙時間「迫港鐵/巴士」，亦在擠滿人的辦公室工作，故選擇接種有效率高的復必泰疫苗以減低感染風險。

從事金融業深信數據　選復必泰

有見及此，陳先生選擇接種新冠疫苗以減低感染風險。他坦言：「平日工餘時喜歡健身及運動，不時出入健身室，希望接種疫苗進一步保障個人健康；早前曾爆發健身群組個案，讓我更覺需要接種疫苗。」

被問如何選擇疫苗，陳先生指自己從事金融行業，經常面對不同數字，相信數據是最好的參考指標，故選擇有效率達95%的復必泰疫苗，加上該疫苗有數據支持可應付變種病毒更有信心。

新冠疫情無損香港人拼搏精神，陳先生希望接種新冠疫苗可幫助香港走出疫境，重拾正常生活。

陳先生於3月13日接種了第一劑復必泰疫苗，接種後陳先生形容：「只是接種部位有些痛，但翌日已消退，沒有出現其他問題。」他期望接種疫苗可讓疫情盡快結束，工作及生活重回正軌，打算在疫情受控後到外國旅遊。

(復星支持)

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