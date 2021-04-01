【LV家品】林嘉欣沈月Louis Vuitton奢華家品展朝聖 免費參觀過百件大師級家具【內附地址】
自新冠疫情後，本地很久沒有舉行大型的時尚活動了，直至Louis Vuitton為我們打破悶局，於中環舉行一個為期只有兩個多星期的Louis Vuitton Objets Nomades展覽，一次過展示Louis Vuitton近年積極開發的家品系列，最重要的是展覽免費開放給公眾參觀，這個假期大家沒有不去的理由吧﹗
要追溯Louis Vuitton的Objets Nomades系列，最早出現於2012年。
LV以生產旅行用品起家，而Nomades則意謂是游牧意思，當兩者結合，正是要帶出這一個奢華的家品系列讓你可以帶到世界任何一個角落。同時設計上透過設計師天馬行空的幻想和財雄勢大的LV而得到落實，製造出既實用而又做到承先啟後的家品，難怪該系列一面世，就立即成為每年米蘭傢俬展的重頭戲。
還記得上一次在香港舉行的Objets Nomades展覽，已經是去年9月的事情，當時在K11 Musea展出。今次場地移師到更富歷史意義的畢打行舉行，一次過將一、二樓布置成不同的氛圍環境，加上攝影師Wing Shya（夏永康）提供一些從來未經曝光的照片以作陪襯。
筆者去到當日，已經有「迫爆」的情況出現，畢竟大家都窩在家裏很久了，加上LV殿堂級名字的號召力，難怪本地各路人馬如影星、博客、時尚人士前仆後繼到來朝聖。
至於最重要的家品方面，全新的作品未見太多，但不少當代經典的傢俬都換上全新的顏色示人，當中包括非常能夠代表Objets Nomades的Cocoon吊椅（由Fernando & Humberto Campana設計）和Nest椅子（由Campana Brothers設計）等。
新作方面，有兩個重頭項目，首推的是Lanterne手挽LED燈飾，由Giorgia Zanellato及Daniele Bortotto聯手設計，應用了不同顏色的皮革、木材和金屬件編製出蜂巢形的燈籠。
而另一個則是由Marcel Wanders設計Venezia大型掛燈，掛燈外型用上四葉草的造型，而有趣的是只要大家由燈下而向上望，則是LV Monogram的圖案，考心思之餘，同時帶出威尼斯手吹玻璃燈登峰造極吹製境界。
此外，值得留意的是這展覽除了可供即時訂購傢俬外，畢打行地面亦增設小賣部，除了有最暢銷的Bell Lamp可供即時購買外，亦有LV的生活精品發售，包括書籍、紙鎮、杯墊和Doudou音樂盒等，或許樓上貴氣十足的傢俬與你無緣，但說不定這些小巧的精品叫你逃不過品牌給你的誘惑。
日期：由即日起至4月8日
時間：11am - 8pm
地址：中環畢打街12號畢打行地面、2 樓
記者：何偉雄