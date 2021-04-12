期望接種疫苗後盡快通關　Kan：按指引完成接種　助遏止疫情

疫情受控，盡快通關是不少來往中港兩地工作人士的心聲，任職中港商務車司機12年的阿Kan也不例外。阿Kan坦言，當初以為疫情只會持續1、2個月，「以往很多客人要來往中港兩地開會，最高峰時試過一日走6轉；現在沒有客人，已有一年多沒有開工，很多同行亦已轉行。」阿Kan現時只能做些兼職及替工，工作量只及以往2成，收入大減，長遠打算嘗試尋找其他全職工作。

相信疫苗可幫助通關

阿Kan相信，接種疫苗是結束疫情及盡快通關的最好方法，故響應政府呼籲預約接種。阿Kan認為疫苗需要多人接種才有效遏止疫情，又表示不擔心疫苗副作用問題：「其實疫苗有副作用很正常，即使普通藥物都會有副作用。至於嚴重副作用，通常出現在病情非常嚴重的長期病患者身上，自己沒有長期病所以不擔心。」

▲ 阿Kan希望以身作則，呼籲更多人一起接種疫苗，達至群體免疫。

首重疫苗有效率 按時完成兩劑接種助遏止疫情

對於疫苗的選擇，阿Kan早於數個月前已留意疫苗相關新聞，了解疫苗相關數據後，覺得復必泰疫苗最適合自己，更指出以色列接種數據顯示疫苗有效率達9成多，部分甚至較臨床研究數據更好，所以放心接種。

▲ 阿Kan希望接種疫苗後盡快通關，可重拾中港商務車司機的工作。

阿Kan於3月22日到元朗體育館疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。接種後阿Kan表示：「針口有輕微痛楚，覺得少許頭暈，其他一切正常，而且翌日已完全恢復過來。」阿Kan明白接種第二劑疫苗出現副作用的比率可能較高，但沒有太大顧慮，亦了解到接種第二劑疫苗後有效率才會提升至最高，所以會遵照指引完成第二劑疫苗接種。他期望疫情盡快過去，希望可重拾中港商務車司機的工作。

(復星支持)