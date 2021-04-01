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【復活節好去處】新都會廣場春日「慢活 ‧ 時光 Slow Living 」 設3.5米高大型蝸牛+四葉草打卡裝置

休閒消費 11:39 2021/04/01

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新都會廣場L5的空中花園，有各式的春日打卡裝置。（相片來源︰新都會廣場）

復活節是商場的黃金檔期，新都會廣場將於4月1日至6月19日期間，打造以「慢活 ‧ 時光 Slow Living」為主題的全方位活動，帶來視覺、嗅覺、聽覺、觸覺的多重悠閒體驗，在城市與自然之間切換步調，親子遊相當不俗。

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活動期間，新都會廣場商場於L5逾萬呎的空中花園中，設置多件充滿田園氣息的大型打卡裝置，以蝸牛、四葉草及磨菇為主角，伴以大自然常見的蜜蜂及甲蟲，毗鄰生機盎然的戶外農莊，讓訪客細味視覺療癒的佈置。

主打為3.5米高的大型蝸牛，也是慢活的代表，裝置用上pop art 的鮮活色彩。蝸牛披上綠色仿草外衣，背上明黃及澄橙色的蝸牛殼，蝸殼裝置特意結合閃亮光片，隨風擺動閃耀，營造風光明媚的打卡勝地。商場另設巨型四葉草及蘑菇共5件裝置，各高逾3米。L4的梯間先有一座高高的四葉草伴隨小蜜蜂向訪客打招呼，迎接訪客到臨。

商場同時備有多款DIY自助手作坊，製作包括手捏陶泥器皿、瑰麗乾花小夜燈、皮革卡套等人氣文青手作，完成後把自製小物帶回家，延續嗅覺和觸覺的閒逸樂趣。此外，多隊本地音樂組合將於空中花園表演共11場的Busking，各式音樂風格樂隊齊集商場，以爵士樂、無伴奏合唱、小清新歌曲等，帶領訪客進入無拘無束的輕柔世界，放鬆心情。

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《慢活 ‧ 時光 Slow Living》       
活動日期：4月1日至6月19日       
時間：10am至10pm       
地點：新都會廣場L5空中花園
       
《慢‧時光》一站式自助手作坊 
日期：即日起逢星期一於新地商場手機APP之會員獎賞頁上架 (名額共400個)
(*每款手作包名額有限，先到先得，換完即止。)       
日期：4月2日至25日(逢星期六、日及公眾假期)       
時間：1pm至6pm        
地點：    新都會廣場L5空中花園       
換領內容：The Point by SHKP會員憑1,500積分，可在場內智能換領站換領自選DIY材料包，透過電子教學錄象即場製作專屬工藝作品。
12款可供選擇手作坊: 皮革卡套、瑰麗乾花小夜燈、清香花卉香水、手織小雛菊、乾花手造紙、繞線釘畫、手作刺繡御守、手捏陶泥器皿、押花相架、花香泡泡足浴球、驚喜相片盒、羊毛氈手工玩偶    
 

撰文︰馮柏偉

 

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