【後生仔傾吓偈】馮盈盈獻計與姜濤拍戀愛真人騷　FYY被網民鬧爆：唔好再消費佢！【有片】

▲ 向曾志偉要求跟姜濤合作戀愛真人騷，馮盈盈被網民鬧爆：「唔好再消費佢！」

馮盈盈早前在TVB綜藝節目的宣傳記者會上，因為「姜蓉事件」引發連串公關事件，為平息風波，馮盈盈在個人社交平台公開自認是「姜糖」（姜濤粉絲）。近日她在主持的節目《#後生仔傾吓偈》內，向新上任的高層曾志偉要求，想與姜濤合作拍戀愛真人騷，可是繼續被網民鬧爆：「唔好再消費佢！」

「獎門人」曾志偉被召回無綫擔任高層，掌管綜藝節目部門後，明顯真的有心改革TVB。早前他親自現身清談節目《#後生仔傾吓偈》，了解這個現時在TVB最多年輕主持的節目，以及聽取眾主持有何新的節目提議。

【解構心機女】傳跟江嘉敏反面一年終要合作 馮盈盈大方請「死敵」飲奶茶

馮盈盈提議拍愛情真人騷

其間有主持建議拍荒島求生為題的節目，亦有提議拍攝藝人體驗其他工作的真人騷等。

至於身為主持的馮盈盈向志偉要求，仿效外地的真人騷節目《我們結婚了》和《戀愛島》等，大搞愛情綜藝節目，在旁的陸浩明亦有幫口：「盈盈單身到好慘！」

【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心 陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮

【#後生仔傾下偈】曾志偉跟年青主持溝通 「波波」黃凱儀一舉動獲志偉點名【多圖】

想參演該節目的馮盈盈更直言，心目中已有男嘉賓人選，包括歌手林德信及人氣偶像姜濤，更謂：「娛樂圈應該共享，不可以太狹窄，想搵公司以外的人。」

可是節目播出後，不少網民繼續怒轟馮盈盈，大部份人直言「無可能」，有人怒斥她：「唔好再消費佢（姜濤）！」亦有不少人對於這位敢言的港姐越來越反感：「佢真名應該叫縫蠅蠅(FLY)，煩到爆！」

【公關災難】TVB記招醜化姜濤「打到你變薑蓉」 馮盈盈林盛斌率先撲火道歉

曾志偉傳授主持技巧

早前馮盈盈於大型綜藝節目記者會上，向醜化姜濤的藝員鄧智堅「喊打」，事後為了「補鑊」於是在其IG上載一張與姜濤的合照自認「姜糖」，馬上又被踢爆她根本未有追蹤對方的社交平台，質疑她的用心。

不過此集《#後生仔傾吓偈》的錄影是在「姜蓉事件」之前，只是近日才播出而已。

另外，曾志偉在《#後生仔傾吓偈》被眾主持問及主持技巧，他強調一位好主持最重要背稿，他不喜歡照稿讀、貓紙不離手的主持，認為主持人應該要把稿記入腦，加入自己的個人元素，而非過份依賴手稿。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

雖然已有多年的主持及司儀經驗，但志偉自爆至今上台前仍是會緊張到尿頻。

講起金牌司儀肥姐沈殿霞更經教他，在鏡頭前一定不能直言自己搞錯，試過有次志偉擔任華姐司儀，他誤把未能入圍的佳麗名字讀出，當讀錯3位後立即知道此事的志偉，「執生」糾正讀出10位入圍佳麗名單，再加他誤講的3位佳麗，變成13位入圍，但觀眾當場完全不會察覺他讀錯名單，完美化解問題。

【後生仔傾吓偈】馮盈盈識有錢仔被指貪慕虛榮 FYY不忿反擊：是上進拼搏的表現【有片】

同場加映：MIRROR訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2