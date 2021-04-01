【生仔要考牌】媽媽幫BB女Gel甲又尖又長　網民怒轟危險：插傷眼點算

▲ 外國一位媽媽日前上傳數張照片，指自己為女兒「Gel甲」，把假甲弄得又尖又長。

為了在社交媒體上「呃like」，不少人做出令人匪夷所思的事。外國一位媽媽日前上傳數張照片，指自己為女兒「Gel甲」，把假甲弄得又尖又長，更在文中表示自己可為其他BB美甲，價錢相宜。有網民怒轟媽媽此舉十分危險，也有眼利網民指「一看便知是P圖」。

該名媽媽在社交媒體上發文，上載多張照片，只見相中嬰兒的手指上，貼上又尖又長的假甲，有兩款看起來非常鋒利。媽媽更在帖文表示，

我可以幫你的BB美甲，快私訊我獲取更多信息，會算你便宜一點！

網民怒轟：插傷眼點算？

帖文引來網民熱議，不少網民怒轟媽媽此舉十分危險，「嬰兒經常抓自己的臉，有可能會插傷眼。這種行為愚蠢至極，只會為嬰兒帶來傷害。」、「我常常被哥哥孩子的超短指甲抓傷，何況是尖指甲？這對寶寶和其他人都很危險」、「什麼美甲？我只看到雞爪」。

有眼利網民指出，圖片明顯是修圖而成，因為數張圖片的拍攝角度、手的擺放位置完全一樣，「一看便知是假圖片」。

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曾有網民將BB指甲修成貓爪形狀

過往曾有網民對寶寶做類似的事，一名外國網民將BB的指甲修成貓爪形狀，引起網民狠批，斥責該人為「呃like」而不顧小朋友安全，一旦小朋友皮膚痕癢或玩耍時手舞足蹈，隨時會抓傷自己，甚至有機會插傷眼睛。

▲ 一名外國網民將BB的指甲修成貓爪形狀。（來源：Reddit）

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責任編輯：王明芳