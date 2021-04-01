長假期消費鬆一鬆　美國運通Explorer™ 信用卡　讓您專享5倍積分

長假期將至，喜見疫情稍見緩和，食肆晚市堂食重開，相信大家都期待消費散散心。做足防疫措施之後，大家不妨趁假期到各大商場逛街購物並享用美食，享受輕鬆愜意嘅留港假期。

既然要消費，當然要善用信用卡優惠，做個精明消費者。美國運通為迎合港人的消費和生活模式，並為日後旅程作好準備，特別推出全新美國運通Explorer信用卡。

高達HK$4,200的迎新禮遇

到底新卡有何吸引之處呢？先看「外表」，美國運通Explorer信用卡使用經典的卡面設計，配上太空藍色調，盡顯氣派、格調及品質，並極富時代感；再論「內涵」，由即日起至5月31日成功申請該信用卡，更可享首年年費豁免，兼享總值高達HK$4,200的豐富迎新禮遇¹，包括首3個月每HK$1本地或外幣合資格簽賬，可專享5美國運通積分。現在立即申請，就可以於復活節期間和家人盡情消費，賺取高達5倍積分！

積分不設到期日及上限

除了迎新期間簽賬可享5倍積分之外，任何時候憑美國運通Explorer信用卡消費，每HK$1合資格本地簽賬可享3美國運通積分 (相等於HK$5 = 1 飛行里數)²，指定合資格網上簽賬更可享5美國運通積分(相等於HK$3 = 1飛行里數)²，而外幣合資格簽賬等值每HK$1亦專享3.75美國運通積分 (相等於HK$4 = 1 飛行里數) ²。而簽賬賺取的積分更不設到期日和上限，讓大家可以無後顧之憂地靈活換取豐富獎賞，包括換領各式精選禮品，以及兌換飛行里數或酒店積分而無須繳付行政費，想體驗自主生活其實就是如此簡單。

立即申請美國運通Explorer信用卡！受迎新優惠條款及細則限制。詳情：explorenow.com.hk 。

美國運通Explorer™ 信用卡會員於時代廣場消費專享雙倍獎賞

除了迎新優惠，美國運通一直都有為會員呈獻各種專享優惠和禮遇，而最新推廣優惠就包括與時代廣場的合作——由即日至4月11日，美國運通會員憑任何合資格美國運通卡在時代廣場選購潮流服飾，又或是細味環球美饌，即日累積簽賬滿HK$1,500或以上³，即可當日在時代廣場2樓美國運通專櫃換領高達HK$150的時代廣場「The Perfect Gift Card」⁴，供下次在時代廣場消費時使用。如此優惠實在機不可失，立即把握復活節及清明節假期，盡情享受消費樂趣！受條款及細則限制，詳情：http://amex.co/3e3nX7f 。

大家記得快點成為美國運通卡會員，盡攬一眾優惠！

1 受迎新優惠條款及細則限制。

2 截至2021年2月之兌換率。

3 每位顧客必須於消費當日換領購物獎賞，每人每日最多只限換領獎賞一次，數量有限，換完即止。只計算扣除任何折扣或禮券後，信用卡收據存根上顯示之最終金額。最多可累積兩套即日商戶收據及每張收據須為HK$200或以上。

4 會員可於推廣期內每日上午11時至晚上10時親臨時代廣場2樓美國運通專櫃換領獎賞。

（資料由客戶提供）