【2021最新】美國檢測15款最乾淨蔬果排行榜　牛油果+粟米+菠蘿蟬聯最少殘留農藥冠亞季【附名單】

▲ 美國環保工作組織公布2021年15款最乾淨蔬果排行榜。

美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）近日公佈2021年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，其中士多啤梨連續6年成為最多農藥殘留水果。此外組織亦公佈了15款最乾淨蔬果名單。

EWG分析46種農產品，並按農藥殘留量、農藥種數，列出2021年最「乾淨」、最少農藥殘留的蔬果名單如下：

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EWG表示，牛油果和甜粟米是最乾淨的農產品，少於2%的樣本檢測到農藥，上述15項產品中，約7成的樣本無農藥殘留。

頭7項「最乾淨」的農產品，在單獨樣本中檢出的農藥少於3種，而上述15項產品中極少含多種農藥殘留，只有8%樣本有多於2種或以上農藥。

EWG同時引述一項哈佛研究，指進食愈多高殘留農藥的產品，其尿液農藥的含量更高，且會降低生育能力。而多食低殘留農藥產品、葉酸、全穀物的人，成功懷孕機會更高。不過，暫時未能完全確定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

2021年度最多農藥殘留蔬果排名：【下一頁】

同場加映：專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

進食蔬菜前，記得要洗乾淨！最近有機構調查後發現，在收集的58個蔬菜樣本中，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），甚至有樣本的除害劑殘餘量超標。長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

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責任編輯：羅嘉欣