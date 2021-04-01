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古蹟辦轄下8個景點明起重新開放　包括元朗大夫第、沙田王屋村古屋等

社會 11:58 2021/04/01

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大夫第。（資料圖片）

古物古蹟辦事處今（1日）宣布，元朗新田大夫第、元朗下白泥碉堡、沙田王屋村古屋、大埔上碗窰村碗窰展覽、馬灣芳園書室、黃竹坑新圍十號（只於星期六、日及公眾假期開放）、大嶼山東涌炮台展覽中心及西貢東龍洲炮台展覽中心將於明日（2日）重新開放。除網上講座外，重新開放的場館內所有互動式展品及公眾節目仍然暫停。

    點擊圖片放大
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處方指，由於西貢東龍洲炮台的觀景台正進行維修工程，將繼續關閉至另行通告。使用者在進入場地前必須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤進場。
　　 
古蹟辦提醒場地使用者，不得在場地內進行多於法例指定人數的羣組聚集。古蹟辦會於場地採取特別措施，包括關閉所有互動式展品；限制場地的參觀人數；要求所有人士入場前接受體溫檢測，使用酒精搓手液，並必須佩戴自備的口罩；12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入場館，以及加強館內清潔消毒措施，以減低受感染的風險。如有查詢，可致電2208 4400。

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責任編輯：陳麗娜

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