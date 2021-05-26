【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「But」以外三個表示轉折關係的詞彙

相信每位小學生都懂得用But這個連接詞（Conjunction）來表達事件的轉折關係，但其實除了But以外，還有多個英文詞彙可以表達相近的意思，若學生能掌握，定能測考中奪取佳績！

1. However表示「但是」

However是副詞（Adverb），解作「但是」、「然而」，可以用在句首或句中，例句如下：

The weather is bad. However, mum still wants to go out. 天氣很惡劣。但是，媽媽仍想外出。

2. Although表示「雖然」

Although 也是副詞（Adverb），有「雖然」、「儘管」的意思，可以用在句首或句中，例句如下：

She climbed the mountain by herself, although she knew that it was dangerous. 她獨自一人攀山，儘管她知道那樣做很危險。

3. Nevertheless表示「不過」

Nevertheless是副詞（Adverb），也有「不過」、「儘管如此」的意思，亦可以用在句首或句中，例句如下：

The weather was great today; nevertheless, we did not go outside. 今天的天氣很好，儘管如此，我們沒有外出。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD