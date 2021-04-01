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【課程改革】中文科DSE刪聽說兩卷　口試評估融入校評　中小學設文言建議篇章

社會 12:02 2021/04/01

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政府公布高中核心科目改革詳情。（資料圖片）

高中4個核心科優化措施同時於9月中四級推行，新考評模式將於2024年文憑試（DSE）起生效，除新通識科外，中文科有較大改動。

據教育局今日（1日）向學校發出通函，文憑試中文科試卷數目，將由4份大減至2份，取消卷三「聆聽及綜合能力」及卷四「說話能力」，獲保留的卷一「閱讀能力」及卷二「寫作能力」佔分增近1倍，口試評估將融入校本評核「閱讀匯報」；中小學階段亦將增設文言經典的「建議篇章」。

中文科校評原佔20%，當中的閱讀匯報，將由6%增至15%，除文字報告，將增設口頭匯報，各呈分1次；教育局稱，口試評估融入校評，學生在熟悉的環境中考核，較少受外界因素影響，相信不同能力的學生都能發揮更好。

中小學各學習階段亦將提供「建議篇章」，教師可按校情融入課程，例如設文言經典單元，以提升閱讀能力。

惟文憑試中文科閱讀卷甲部考核的指定文言篇章，將維持佔該卷30%，全卷佔科目分數由24%，增至40%，考試時間維持1小時30分鐘。

寫作卷則由24%增至45%，加設甲部考核「實用寫作」，佔該卷30%，考試時間由1小時30分鐘，增至2小時15分鐘。教育局指相關措施最多可釋放約50小時課時。

至於英文科僅精簡校評部分，並將寫作卷乙部選答題數目，由8選1減至4選1；數學科課程及考評均不變，但鼓勵學生決定是否修讀所有「非基礎課題」。

教育局指，優化後，4科核心科課時將不超過總課時一半，預計可騰出約100至250小時課時，與2月諮詢文件稱概念上可釋放約250小時的說法不同；局方昨稱基於各校校情不同，故提供彈性讓學校按需要規劃。局方昨亦宣布，近年修讀人數持續下降的組合科學、綜合科學科，會在新學年中四級起停開。

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記者：馮琪雅

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